Brigitte Sfăt și i-a pus pe toți în cap la Ferma. „Am să încep să o strig Iuda”

Remus a fost eliminat de la Ferma și l-a lăsat fermier șef pe prietenul lui, Marius. În ediția de marți a show-ului de la Pro TV. Concurenții au trebuit să-l aleagă pe cel cu care Marius se va lupta pentru postul de fermier șef.

Brigitte i-a șocat pe Cătălin Moroșanu și Silviu Țolu cu alegerea făcută. Ea l-a ales pe Florin Pastramă, deși promisese altceva, după cum au afirmat concurenții.

„Brigitte este o trădătoare. A trădat întregul grup și nu are nicio scuză. Când votezi împotriva noastră… Nu mai am cuvinte să pot să descriu alegerea ei. Nu pot să cred că atâta timp am susținut-o. Am fost lângă ea și când a fost nebună și când a fost ultra nebună. Îi dai a doua șansă și uite ce se întâmplă. Ce caracter… Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești”, a răbufnit Cătălin Moroșanu.

„Am să încep să o strig de acum Iuda. E făcută dintr-un aluat prost…”, a comentat Silviu Țolu.

