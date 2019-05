Brigitte Sfăt suferă după iubit. „Am un pat de 2,2 metri pe 2 metri, frumos, doar că mi-era atât de dor de pătuțul de la servitori, de 50 de cm, unde dormeam cu Florin”

Brigitte Sfăt este mai îndrăgostită ca niciodată de Florin Pastramă, bărbatul care a reușit să o cucerească în timpul filmărilor la show-ul Ferma. Brigitte Sfăt a fost eliminată de la concurs, în timp ce partenerul ei continuă competiția. Bruneta a dezvăluit că îi este foarte greu acasă fără să-l aibă aproape pe cel care i-a cucerit inima.

„Eu pot să spun ceea ce am trăit și am simțit. În primul rând, nu am putut să dorm. Am două case în care stau, una la Timișoara și casa mea din București, foarte frumoase, cu niște paturi superbe, dar vreau să spun că nu am putut să dorm pe paturile acelea. Am adormit după patru zile la București, unde am un pat de 2,2 metri pe 2 metri, frumos, doar că mi-era atât de dor de pătuțul de la servitori, de 50 de cm, unde dormeam cu Florin”, a declarat Brigitte Sfăt pentru Pro TV.

De dorul lui Florin Pastramă, Brigitte Sfăt nu a putut nici măcar să savureze mâncarea sa preferată.

„N-am mâncat aproape nimic… Mie îmi place foarte mult sushi. Am fost la cele mai bune restaurante din București și mi-am comandat o porție de sushi de fiecare dată – după atâta grâu de la găini, mi-era dor de sushi, dar n-am putut să mănânc. Am mâncat vreo 4-5 felii. Cred că am slăbit vreo două kilograme după ce am ieșit. Mi-era dor de el și unicul lucru pe care mi-l doream era să mă întorc în Fermă și să-l țin în brațe”, a spus vedeta.

Citește și:

Radu Mazăre va fi adus luni în țară. O echipă de polițiști pleacă în Madagascar să-l preia

Citește mai multe despre Brigitte Sfăt și Florin Pastramă pe Libertatea.