Britney Spears, celebra cântăreață pop, se confruntă cu o situație îngrijorătoare, conform Page Six. Prietenii și familia vedetei sunt alarmați de condițiile în care aceasta trăiește în prezent, într-o vilă dezordonată și plină de excremente canine.

Conform unei surse apropiate cântăreței, citată de Daily Mail, Spears „trece printr-un episod în acest moment, și vom vedea cum va trece prin el așa cum a făcut-o de-a lungul anilor”. Aceeași sursă a adăugat că „cei apropiați ei au văzut acest lucru de nenumărate ori și, deși este monitorizat, nu vor face niciun fel de intervenție”.

Starea de sănătate a lui Britney Spears

Un alt membru al familiei și-a exprimat îngrijorarea față de starea artistei, declarând pentru Page Six că aceasta „nu se simte deloc bine” și că apropiații sunt „terifiați pentru viitorul ei”. Sursa a adăugat: „Casa ei este o dezordine. Nu curăță după câini, nu are pe cineva care să facă curățenie zilnic și pur și simplu nu funcționează ca un adult normal”.

Îngrijorările au fost amplificate de un videoclip postat recent de Spears pe rețelele de socializare, în care dansa în casa ei dezordonată, cu aparente excremente de câine pe podea. Cântăreața a interpretat piese ale lui Rihanna și Prince, purtând o ținută sumară și vorbind cu accent britanic.

Libertatea și consecințele ei

De când a fost eliberată din tutela legală în noiembrie 2021, Britney Spears și-a intensificat prezența pe social media. Postările ei includ frecvent fotografii în care apare complet goală sau dansând cu cuțite ascuțite, stârnind îngrijorarea fanilor. Un utilizator de pe platforma X (fostul Twitter) a comentat: „Doamne, ce s-a întâmplat cu biata Britney, este acesta prețul faimei?”.

Situația actuală a lui Britney Spears ridică întrebări serioase despre starea ei de sănătate mentală și fizică, precum și despre capacitatea ei de a se îngriji singură. Deși prietenii și familia par să monitorizeze situația, rămâne de văzut dacă vor lua măsuri concrete pentru a o ajuta pe cântăreață să depășească această perioadă dificilă.

În ciuda îngrijorărilor exprimate, reprezentanții lui Spears nu au oferit încă un comentariu oficial cu privire la situația actuală a artistei. Rămâne de văzut cum va evolua situația și dacă Britney Spears va primi ajutorul de care pare să aibă nevoie în acest moment dificil al vieții sale.

