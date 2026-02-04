Bursucu, despre salariul de la Antena 1: „Mai mulți bani decât la Kanal D”. Cui i s-a confesat prezentatorul

Bursucu a făcut trecerea de la Kanal D la Antena 1 la începutul anului trecut, iar de câteva luni se bucură de succes pe noul post de televiziune. Pe lângă aparițiile sale la TV, prezentatorul administrează și un podcast foarte apreciat, care a strâns sute de mii de vizualizări.

Anamaria Prodan, Bursucu și Raluca BădulescuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

Recent, Bursucu l-a avut invitat pe Gabi Tamaș, cunoscutul concurent de la Survivor România, care nu s-a putut abține și l-a întrebat câți bani câștigă la Antena 1. Fără ezitare, Bursucu a râs și a răspuns sincer: „Mai mulți decât la Kanal D”.

Înainte de a semna cu Antena 1, Bursucu era gazda emisiunii de divertisment „Roata norocului”, iar în trecut a prezentat și „Teo Show”, alături de Teo Trandafir, care i-a devenit între timp și foarte bună prietenă.

Cum a primit Bursucu propunerea de la lucra la Antena 1

„Totul a venit foarte din scurt. A existat o discuție, într-adevăr, de vreo două luni de zile pentru un proiect la Antena 1 și la Antena Stars. În momentul acesta s-a concretizat acest proiect. Sunt foarte fericit pentru el. Mi se pare că este un proiect care poate avea foarte mult potențial pentru că vorbim de emisiunea fenomen „Insula Iubirii” și ține foarte mult proiectul pe care îl am de ce se întâmplă în proiectul lui Radu Vâlcan, pentru că trebuie să se înțeleagă foarte clar, nu prezint eu „Insula Iubirii”. 

Radu prezintă „Insula Iubirii”. Noi avem un alt proiect de luni până vineri, de la ora 18.00, în fiecare seară la Antena 1, pentru că noi vom fi cu ochii pe Insulă și, bineînțeles, și multe alte surprize, pentru că în platou se vor mai afla alte trei cupluri de vedete”, a spus prezentatorul TV.

Deși inițial au existat zvonuri că Bursucu va pleca la PRO TV după ce și-a dat demisia de la Kanal D, cei de la Antena 1 și l-au dorit mai mult în echipa lor. „Lumea este liberă să spună ce vrea. Eu am spus doar că sunt liber. Cei de la Antenă și-au dorit foarte tare ca eu să fiu aici. Au făcut tot ce a trebuit pentru asta. Eu sunt foarte fericit că ei au făcut asta și, da, am spus un da cu toată inima. Și cred că de astăzi, dacă în partea cealaltă am lucrat  9 ani, cred că aici, la Antenă, vom scrie o pagină de istorie împreună. Așa simt.”

Prețurile au înghețat în imobiliare la începutul lui 2026. Apartamentele din Cluj rămân cele mai scumpe, Iași este cel mai ieftin oraș mare
