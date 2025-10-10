Telespectatorii Antena Stars vor avea parte de o surpriză: Andrei Ștefănescu revine în platoul emisiunii „Xtra Night Show”, alături de Andreea Frăţilă. De vineri până duminică, de la ora 21.30, noua formulă de prezentatori promite dinamism și bună dispoziție în fiecare ediție.

Revenirea lui Andrei Ștefănescu, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbiz, marchează un moment important pentru show-ul de la Antena Stars. Cu experiența și carisma care l-au consacrat, Andrei completează perfect eleganța Andreei Frăţilă, care continuă să impresioneze prin profesionalismul și energia sa pozitivă.

Mesajul lui Andrei Ștefănescu pentru Bursucu

Împreună, cei doi formează o echipă efervescentă, pregătită să ofere publicului cele mai importante subiecte mondene ale momentului, dezbateri spumoase alături de invitați de top, momente amuzante în direct și materiale în exclusivitate. „Am revenit la Xtra Night Show, îmi era dor. Am venit obosit.

Unii cred că am fost în vacanţă, dar nu. Am fost la Nea Mărin, unde este chin. Mă bucur că m-am întors aici, la XNS, unde îmi este atât de drag să vin, unde mă revăd cu toţi colegii mei pe care îî iubesc. Sunt convinsă că va fi un sezon frumos. Îi mulţumesc lui Bursucu pentru că mi-a ţinut locul. A făcut-o cu brio.

Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Recomandări
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”

Trebuie să mă acomodez cu schimbările. Aceasta este frumuseţea în televiziune. Tot timpul este o provocare, ceva nou. De abia aştept să mă revăd şi cu Andreea Frăţilă. Va fi un sezon plin de surprize!”, a declarat Andrei Ştefănescu.

Andreea Frățilă și Andrei Ștefănescu 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Declarațiile Andreei Frățilă

La rândul ei, Andreea Frăţilă dezvăluie: „Fac din nou echipă cu Andrei Ștefănescu și mă bucur enorm! Are un vibe energic, glumește tot timpul și reușește să transforme fiecare ediţie într-o porție de energie bună. Am descoperit vara aceasta, la Summer Star, că rezonez perfect cu el, iar acum, la Xtra Night Show, sunt convinsă că o să ne distrăm și mai tare!

Abia aștept să stăm de vorbă cu vedetele, să le surprindem în cele mai savuroase discuții și, bineînțeles, să le supunem la provocări… ca la carte!”.

Emisiunea Xtra Night Show promite un weekend plin de divertisment și povești savuroase, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, de la ora 21:30, pe Antena Stars.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, surpriză vestimentară la un show de modă din București. A renunțat la rochiile elegante pentru ceva mai lejer. Imaginile cu partenera lui Nicușor Dan s-au viralizat deja!
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
Elle.ro
Toto Dumitrescu, reacție neașteptată după ce a aflat că va fi urmărit penal și pentru conducere sub influența substanțelor interzise: „Sunt victima…”
gsp
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
GSP.RO
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
GSP.RO
Cum l-a jignit Becali pe George Simion: „Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este”
Parteneri
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
Libertateapentrufemei.ro
Soția lui Ștefan Hrușcă e topmodel. Cum arată misterioasa doamnă Hrușcă. Viața secretă a solistului nostru, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție ravisantă și doi copii adulți în toată firea
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Știri România 11:29
MAI bagă 2.000.000 de euro pentru a promova cartea electronică de identitate. Firmele care au câștigat licitația
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Știri România 11:00
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru sâmbătă, 11 octombrie 2025
Parteneri
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Adevarul.ro
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Elle.ro
A treia echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „O experiență fără egal”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Bursucu, înlocuit în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Cine va prezenta programul alături de Andreea Frățilă: „Am venit obosit”
Stiri Mondene 11:08
Bursucu, înlocuit în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Cine va prezenta programul alături de Andreea Frățilă: „Am venit obosit”
Impresiile unei vedete din România după ce a vizitat cea mai fotografiată plajă din lume. Cum i s-a părut vacanța din Anse Source d’Argent
Stiri Mondene 10:20
Impresiile unei vedete din România după ce a vizitat cea mai fotografiată plajă din lume. Cum i s-a părut vacanța din Anse Source d’Argent
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
ObservatorNews.ro
Bucureştenii susţin taxa de 20 de lei pe zi pentru şoferii din alte judeţe. "Nu avem loc de ei"
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit! Cum a fost surprinsă la biserica penticostală și ce a spus la microfon. Val de reacții și sute de comentarii, ce i-au spus oamenii, fără ezitare
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
GSP.ro
Celebra jucătoare de tenis s-a despărțit de iubit și vrea să participe la show-ul „Burlăcița”, însă are o condiție surprinzătoare
Parteneri
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Mediafax.ro
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoza completă până în luna noiembrie
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
StirileKanalD.ro
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Ce trebuie să faci pentru un zâmbet impecabil
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Un bărbat a murit în fața gării din Vaslui, sub privirile neputincioase a două tinere. Cum s-a produs tragedia
KanalD.ro
Un bărbat a murit în fața gării din Vaslui, sub privirile neputincioase a două tinere. Cum s-a produs tragedia

Politic

Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Politică 10:30
Viktor Orban, cu un pahar în mână, cântă într-un local din Cluj: „Nu plecăm de aici”. Ce a sărbătorit premierul maghiar
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Politică 09 oct.
Ar putea avea România o pană majoră de curent? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „Vom achiziționa de pe piețele externe”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită