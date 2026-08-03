Celebrul actor a stat recent de vorbă cu Libertatea despre piesele de teatru în care apare, afirmând că din spate vin foarte mulți actori tineri care sunt talentați.

„Vin din urmă actori foarte buni. Nu buni, ci foarte buni! Eu acum joc în «Comedie pe întuneric» numai cu actori tineri. Cel mai spre vârsta mea, dar e și el mai tânăr, este George Constantinescu, care are Teatrul de Artă de pe Sfântul Ștefan. Și restul sunt tineri. Carol Ionescu, băiatul lui Șerban Ionescu cu Magda Catone, Teo Dincă, actriță foarte tânără și ea, Ana Bianca Popescu, de asemenea tânără. Andreea Mateiu, care și ea, să zicem, ar merge un pic mai spre 40 și ceva de ani, dar e tânără și ea. Și mai e Sorin Dobrin, și el joacă în spectacol. Și mai este și Ioana Barbu, care e și profesoară la Institutul de Teatru. Suntem șapte în distribuție! Andreea Mateiu și Ioana Barbu joacă la dublu, sunt dubluri.

Spectacolul este extraordinar, este o încântare. Recomand tuturor acest spectacol, pentru că este o comedie altfel. Peter Shaffer, cel care a scris piesa, și care a scris, apropo, «Amadeus», după care s-a făcut filmul «Amadeus», care a luat opt Premii Oscar, în anul 1985, începe piesa pe întuneric total. Cu doi tineri care stau de vorbă despre faptul că vine un miliardar să vadă lucrările băiatului, care e sculptor. Și, la un moment dat, se ia curentul. În momentul în care se ia curentul, în sală se aprinde toată lumina. Deci e invers!

Și când se aprinde lumina, toată lumea joacă fix ca și cum ar fi întuneric. Orbecăim prin scenă toți… Se mai aprinde o brichetă, scade lumina la nivelul brichetei. Se mai aprinde o lanternă, scade lumina la nivelul lanternei. Dar foarte scurte momentele astea. Și după aceea iarăși trecem pe întunericul acela care, de fapt, este lumină totală, lumină plină. Și este o încântare, e foarte fizic făcut spectacol. Pentru că totul e pe accident, din cauza întunericului, bineînțeles.

Eu în piesă sunt tatăl fetei, joc un colonel. Îți dai seama, în momentul în care a venit domnul colonel, este… Și totul se petrece pe accidente, numai pe accidente. Este absolut superb spectacol, este o minune. Deci recomand să fie văzut spectacolul, pentru că este foarte bun.

Celălalt, în care joc, «Răpire», este și cu Costi Diță, care a revenit după 10 ani în teatru. Cu Marius Rizea, care este senzațional, cu Angel Popescu, cu Andreea Grămoșteanu, care joacă la dublu cu Raluca Petra. Deci este foarte bun și acesta! Și foarte bun este și «Omul care a văzut moartea», în care îmi face mare plăcere să joc, pentru că este cumva rescrisă puțin piesa de către regizor. Care a adăugat niște lucruri, îi dă un pic alt aer, ea rămâne pe aerul de epocă, dar e adusă în modernitate prin tușa politică a piesei, care nu e atât de evidentă, dar el a vrut neapărat să îi dea această tușă mai pregnantă un pic și a reușit”, a spus Florin Busuioc în exclusivitate pentru Libertatea.

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„Busu de la Meteo” a dezvăluit și de ce nu joacă în filme sau în serialele pe care le fac cei de la PRO TV.

„Nu mă interesează. În general, eu am spus întotdeauna: nu sunt atât de îndrăgostit de film, pentru că teatrul îmi satisface nevoia de relație nemijlocită cu publicul. În teatru, când ești pe scenă, simți publicul și energia care vine de acolo și îi transmiți publicului energie. Pe când în film, ecranul ăla îți omoară toată… Adică tu sigur că și la film poți să simți… Dar eu vreau relație direct cu publicul. În general îmi place mai mult asta! Sunt actori și, Doamne ferește, n-am nicio problemă cu ei sau nu am nicio părere despre asta, dar mi se pare absolut senzațional să poată să facă film la fel de bine cum fac teatru.

Eu nu știu dacă sunt… Am mai făcut și eu film, nu pot să zic că nu. Chiar vara trecută am terminat un film în care am un rol mai consistent, «Floare de colț» se numește. Și o să vedem… Încă n-a ieșit filmul. O să vedem ce se întâmplă cu el. Nu mă încântă foarte tare filmul pe mine personal”, a încheiat actorul interviul pentru Libertatea.