Operațiuni speciale chiar în inima Rusiei

Potrivit unei investigații realizate de publicația independentă Meduza, trei dintre aceste atacuri s-au soldat cu moartea înalților ofițeri.

Aceste operațiuni țintite demonstrează că vulnerabilitățile din spatele frontului rămân ridicate pentru eșalonul superior de comandă al Moscovei, fiind atribuite frecvent serviciilor de spionaj ucrainene.

Liniile de comandă ale armatei ruse nu mai sunt în siguranță nici măcar la sute de kilometri distanță de front. O analiză recentă publicată de jurnaliștii independenți de la Meduza arată o tendință clară: operațiunile speciale de eliminare a înalților ofițeri ruși s-au extins adânc în spatele frontului, afectând direct moralul și structura de conducere ale forțelor armate ale Moscovei.

În ultimii doi ani, cel puțin șase generali ruși au fost vizați de atacuri minuțios planificate. În trei dintre aceste cazuri, tentativele s-au încheiat tragic pentru oficialii militari implicați, confirmând capacitatea serviciilor de informații de a lovi ținte de înaltă valoare în zone considerate anterior sigure.

O stare de paranoia în rândul comandanților

Surse din domeniul securității indică faptul că succesiunea rapidă a acestor tentative a creat o stare de paranoia în rândul comandanților de rang înalt. Mulți dintre aceștia au început să își sporească gărzile de corp și să își schimbe frecvent itinerariile zilnice pentru a evita să devină următoarele ținte pe listă.

Evaluările arată că eliminarea comandanților cu experiență din spatele frontului provoacă perturbări majore în lanțul de comandă și decizie al armatei ruse, greu de suplinit pe termen scurt.

Deși autoritățile de la Kiev evită de cele mai multe ori să revendice în mod oficial aceste acțiuni, stilul de operare și natura țintelor indică implicarea directă a serviciilor speciale ucrainene, cum ar fi GUR sau SBU. Aceste structuri au demonstrat o capacitate crescută de a infiltra rețele informative adânc în teritoriile controlate de Moscova sau chiar pe teritoriul Federației Ruse.

Iată tot ce se știe despre tentativele asupra generalilor ruși

  • Decembrie 2024: Igor Kirillov, șeful Forțelor de Apărare Radioactivă, Chimică și Biologică din Rusia, a devenit primul general de rang înalt ucis într-un atac. O bombă atașată unui scuter a explodat în timp ce oficialul părăsea imoblilul în care locuia, în Moscova. Garda sa de corp, Ilia Polikarpov, a murit în aceeași explozie. În timpul interogatoriului, autorul faptei a spus că serviciile de informații ucrainene l-au recrutat și ulterior a fost condamnat la închisoare pe viață.
  • Aprilie 2025: Generalul-locotenent Yaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției Operațiunilor Principale a Statului-Major General Rus, a fost ucis într-o explozie la Balașiha, în apropiere de Moscova, când a trecut pe lângă o bombă plantată într-un Volkswagen parcat în curtea blocului în care locuia. Conform informațiilor scurse, mașina nu îi aparținea. Anchetatorii l-au reținut pe Ignat Kuzin, descriindu-l drept un „agent al serviciilor de informații ucrainene”. Și el a fost condamnat la închisoare pe viață.
  • Decembrie 2025: Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a Statului-Major. Bomba a explodat sub Kia Sorento condusă de generalul-locotenent Fanil Sarvarov, în momentul în care acesta părăsea un loc de parcare. Abia urcase în mașină și condusese câțiva metri înainte ca aceasta să explodeze. Comitetul de anchetă a deschis un dosar penal după uciderea lui Sarvarov, dar nu a fost prins niciun suspect.
  • Februarie 2026: Generalul-locotenent Vladimir Alekseiev, primul adjunct al șefului Direcției Principale a Statului-Major General Rus, a fost împușcat în holul blocului de pe strada Volokolamskoie din Moscova, în timp ce părăsea apartamentul. Alekseiev este cunoscut, printre altele, pentru participarea la negocieri cu liderul grupului de mercenari ruși Wagner în timpul revoltei lui Evgheni Prigojin, discuții desfășurate la sediul Districtului Militar de Sud din Rostov-pe-Don, alături de ministrul adjunct al Apărării, Yunus-bek Yevkurov.
  • Aprilie 2026: Generalul-maior Azatbek Omurbekov s-a aflat la comanda celei de-a 64-a brigăzi separate de infanterie motorizată a Forțelor Armate Ruse care a invadat regiunea Kievului în 2022. El este responsabil pentru uciderea și torturarea civililor în orașul Bucea. Doar canalele anonime de Telegram au raportat o tentativă de asasinat împotriva lui Omurbekov. Canalul anonim rus de Telegram VChK-OGPU a anunțat că un dispozitiv exploziv a fost plasat într-o cutie poștală la o garnizoană militară din satul Kniaze-Volkonskoie-1, în Kabarovsk Krai, iar explozia a ucis comandantul unui batalion de antrenament. Nu se știe nimic altceva despre această tentativă.
  • August 2026: Generalul-colonel Alexander Ceaiko se numără printre cei mai importanți generali vizați într-o tentativă de asasinat. Ceaiko a fost numit șef al Forțelor Aerospațiale ale Rusiei în mai 2026 și a împlinit 55 de ani la sfârșitul lunii iulie, și își sărbătorea atât ziua de naștere, cât și noua numire pe 1 august când a avut loc o explozie la restaurantul Balzi Rossi. Ceaiko, acuzat de crime de război în masacrul de la Bucea, ar fi scăpat nevătămat, dar cinci persoane au fost ucise, iar alte 19, rănite. Canalele naționale de televiziune n-au spus aproape nimic despre explozie.

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