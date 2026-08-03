„Măsurile pe care le-am adoptat în aceste zile sunt pe mai multe planuri. Am pornit toate capacitățile energetice care sunt în funcțiune în România la capacitatea maximă, centralele pe gaz din marile orașe, am intrat pe producția de fotovoltaic la maxim, am autorizat tot ce se putea pe domeniul stocării în așa fel încât să intre câ mai repede în funcțiune. Peste 400 de megawați au fost autorizați numai în utltimele 20 de zile. Am făcut deci, din punct de vedere a capacităților interne tot ce se putea pentru a avea o prducție maximă” a afirmat, luni, Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă.

Totodată, șeful Guvernului a avertizat că un obiectiv important este „menținerea în funcțiune a Grupului 2 de la Cenavodă. Fiecare zi câștigată, cu acest grup în funcțiune, înseamnă peste 650 de MW, adică aproape 10% din producția de energie a României, o producție în bandă, producție foarte valoroasă seara care stabilizează sistemul energetic. Pentru ca acesta al doilea grup să funcționeze este nevoie ca pompele care asigură apa pentru răcirea centralei să poată absorvi apa. Este nevoie de un nivel al apei, în zona de bazinului de absorbție, care să fie peste limita minimă. Din datele pe care le avem, există o probabilitate ca în următoarele trei-patru zile să putem funcționa și cu acest Grup 2”.

El a amintit că miercuri şi joi vor începe operaţiuni de scufundare a unor barje în Dunăre, care să ajute la direcţionarea debitului astfel încât să fie menţinut şi crescut debitul la Cernavodă.

Bolojan cere autorităților în urma crizei energetice din România „să genereze economii între orele 21:00-23:00”

Ministerul Energiei a organizat luni, 3 august 2026, o ședință online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere voluntară a consumului de electricitate la orele de vârf, după oprirea controlată a reactorului 1 de la Cernavodă, din cauza secetei.

Peste 80 de mari consumatori industriali au fost convocați la Ministerul Energiei pentru reducerea consumului de electricitate.

Premierul demis și interimar Ilie Bolojan, care îndeplinește și funcția de ministru interimar al energiei, a confirmat că firmele vizate au fost deja notificate, subliniind importanța planificării reducerilor de consum pentru a proteja alimentarea populației. „Există proceduri legale pentru deconectare în cazuri critice, dar vrem să evităm aceste scenarii”, a declarat premierul.



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