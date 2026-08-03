În cursul anului 2025, o gospodărie medie din România a reușit să pună deoparte suma de 1.361,6 lei pe lună. Această valoare reprezintă un procent de 14,5% din veniturile totale ale familiei, fiind în ușoară scădere, cu 0,7 puncte procentuale, comparativ cu indicatorii înregistrați în anul anterior.

Oltenia devansează Capitala în topul economiilor

Raportat la veniturile totale realizate de gospodării, locuitorii din regiunea Sud-Vest Oltenia s-au dovedit a fi cei mai chibzuiți din întreaga țară, înregistrând o rată record a economisirii de 17,8%.

Aceștia sunt urmați îndeaproape de zona București-Ilfov, unde gospodăriile au economisit în medie 17,3% din ce au încasat.

Clasamentul național este completat de regiunea Sud-Muntenia, cu o rată de economisire de 16%, și de regiunea Centru, unde populația a pus deoparte 15,6% din venituri.

La polul opus al hărții financiare se situează regiunea Nord-Est, unde familiile au reușit să economisească doar 9,2% din banii intrați în casă, urmată de regiunea Sud-Est, cu o rată de 11,2%.

Vârsta la care se strâng cei mai mulți bani

Un alt aspect revelator al studiului INS vizează categoriile socio-profesionale.

Dacă am fi tentați să credem că angajații din mediul corporativ sunt cei care își construiesc cele mai mari rezerve, realitatea statistică arată că gospodăriile conduse de pensionari au cea mai mare rată de economisire raportată la propriile venituri, ajungând la un procent impresionant de 18%.

Aceștia sunt urmați de persoanele care desfășoară activități neagricole pe cont propriu, cu o rată de 17,4%, în timp ce gospodăriile salariaților reușesc să pună deoparte doar 13,5% din veniturile lunare.

Cele mai reduse posibilități de economisire le au gospodăriile de agricultori, cu un procent de 8,1%, și cele ale șomerilor, care pot economisi doar 4,9% din venituri.

În ceea ce privește sumele absolute, campionii economiilor sunt românii cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani. Familiile din această categorie de vârstă au pus deoparte, în medie, 1.680,2 lei pe lună, o sumă cu aproximativ 20% mai mare decât media înregistrată la nivel național.

Totodată, mediul urban își menține avansul față de cel rural, orășenii economisind în medie 15% din venituri, comparativ cu 13,7% în cazul celor din mediul rural.

Pe ce se duc banii românilor

Pentru a înțelege mai bine capacitatea de economisire, este important de analizat structura veniturilor și a cheltuielilor.

În 2025, o gospodărie din România a realizat venituri totale medii de 9.399 de lei pe lună. În același timp, cheltuielile totale au ajuns la 8.037 de lei lunar, reprezentând 85,5% din totalul resurselor financiare intrate în casă.

Cea mai mare parte a bugetului familial a mers direct către consumul curent, care a înghițit în medie 4,833 de lei în fiecare lună. O altă pondere importantă din cheltuieli, respectiv 2,699 de lei pe lună, a fost direcționată către obligațiile față de stat: impozite, contribuții sociale, cotizații și diverse taxe.

În cadrul cheltuielilor destinate consumului, prioritatea absolută a românilor a rămas achiziția de alimente și băuturi nealcoolice, urmată îndeaproape de costurile aferente întreținerii locuinței, cum ar fi plata facturilor la apă, energie electrică, gaze naturale și alți combustibili.