Problemele au început încă din ziua premergătoare zborului, când furtunile puternice de pe Coasta de Est a Statelor Unite au dat peste cap orarele mai multor companii aeriene. Deși a primit o alertă de la operatorul aerian care îi oferea posibilitatea de a-și reprograma gratuit călătoria, pasagerul a decis să păstreze rezervarea inițială, considerând că vremea locală nu părea suficient de gravă pentru a afecta cursa.

Întârzierile succesive și capcana din saloanele VIP

Ajuns în aeroport, notificările de întârziere au început să apară în cascadă pe telefonul mobil din cauza restricțiilor de trafic aerian. În momentul în care agentul de la poartă a anunțat că decolarea efectivă este estimată peste aproximativ 90 de minute, pasagerul a presupus că are suficient timp pentru o pauză și s-a îndreptat către un salon VIP din apropiere pentru a-și lua o cafea.

Aceasta a fost însă greșeala decizională majoră. În aviație există o diferență tehnică esențială între termenul de „wheels up” (momentul în care aeronava desprinde roțile de pe pistă) și cel de „pushback” (momentul în care ușile sunt închise, iar avionul este mutat de la poartă). Companiile pot îmbarca pasagerii și pot sigila ușile cu mult timp înainte de decolarea propriu-zisă, pentru a fi pregătite de plecare în minutul în care turnul de control acordă permisiunea.

Ce spun experții în aviație: Saloanele VIP din aeroporturi nu efectuează anunțuri vocale individuale pentru fiecare poartă. Pasagerii care aleg să aștepte în aceste spații trebuie să își monitorizeze singuri statusul cursei, având în vedere că orele de plecare se pot devansa brusc dacă restricțiile de trafic sunt ridicate mai devreme.

Chatbot-ul, un obstacol în plus în situațiile de criză

La întoarcerea din salonul VIP, pasagerul a găsit poarta pustie, iar agenții i-au comunicat că procedura de îmbarcare s-a încheiat definitiv, respectându-se regula strictă a închiderii ușilor cu 15 minute înainte de plecare. Îndrumat către asistența digitală a companiei, acesta a încercat să rezolve situația prin intermediul aplicației mobile.

Încercarea de a explica asistentului virtual (chatbot-ului) motivul real al întârzierii — o pauză de cafea — s-a lovit de un refuz automatizat. Experții în turism recomandă evitarea detaliilor personale în conversațiile cu inteligența artificială a companiilor aeriene, deoarece algoritmii nu sunt antrenați să proceseze nuanțe sau scuze neconvenționale. În astfel de cazuri, utilizarea unui limbaj tehnic și robotic sau apelarea directă a unui operator uman reprezintă calea cea mai rapidă de rezolvare.

Cum s-a rezolvat situația

În cele din urmă, prin intermediul unui agent telefonic, pasagerul a reușit să fie rebooked pe un zbor ulterior, invocând neoficial practica numită „flat-tire rule” — o politică prin care personalul aerian poate manifesta indulgență față de călătorii care ajung la poartă la scurt timp după închiderea acesteia.

Experiența oferă o concluzie clară pentru toți pasagerii: zona porții de îmbarcare nu trebuie părăsită atunci când un zbor înregistrează întârzieri.

Fluctuațiile de orar sunt frecvente în perioadele cu trafic aglomerat, iar mișcările echipajului de la poartă rămân cel mai sigur indicator al îmbarcării iminente.