În decurs de doar 24 de ore, o mulțime uriașă estimată la peste 40.000 sau chiar 50.000 de migranți a intrat necontrolat în enclavă, depășind complet capacitatea de primire a orașului, care numără aproximativ 84.000 de locuitori. Această trecere masivă a generat o situație de urgență umanitară absolută, soldându-se tragic cu zeci de decese ale persoanelor care au încercat să ocolească digul de frontieră înot.

Ceuta și Melilla, singurele frontiere terestre dintre Uniunea Europeană și continentul african

Această realitate geografică transformă automat enclava într-un magnet pentru persoanele care caută o viață mai bună. Cu toate acestea, criza actuală nu este doar rezultatul unei presiuni migratorii organice. Politicienii spanioli și experții internaționali acuză direct autoritățile de la Rabat că au permis și chiar încurajat această pătrundere masivă, într-un episod clasic de „migrație coercitivă” (folosirea migranților ca armă). Jandarmii marocani și-au părăsit inexplicabil posturile chiar în momentul declanșării crizei de la graniță, potrivit The Conversation.

Acest eveniment a fost interpretat drept o acțiune deliberată a Marocului de a pune presiune pe Madrid, în contextul unor tensiuni diplomatice majore referitoare la Sahara Occidentală și la apropierea strategică a Spaniei de Algeria, principalul rival regional al regatului marocan.

Pe plan intern, reticența inițială a premierului Pedro Sanchez de a acuza direct statul marocan a stârnit critici dure din partea opoziției, care a blamat guvernul că a ignorat avertismentele anterioare ale serviciilor de informații privind iminența unei pătrunderi în masă. La nivel european, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a intervenit ferm, subliniind că protecția frontierelor externe rămâne o responsabilitate comună a întregului bloc comunitar, potrivit Politico.

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Ceuta și Melilla, vitale pentru lupta împotriva terorismului, a traficului de persoane și droguri

Dincolo de fluxurile migratorii, controlul strict al frontierei din Ceuta și Melilla deține o miză crucială: protejarea securității naționale spaniole și a Europei. După atacurile teroriste devastatoare din 2004 asupra metroului din Madrid, Spania a rămas o țintă prioritară și constantă pentru terorismul jihadist.

Importanța monitorizării stricte a acestei zone de graniță a fost reconfirmată dureros odată cu atentatele din Barcelona și Cambrils. Suspecții capturați în urma acelor atacuri erau de origine marocană, iar cel puțin unul dintre aceștia provenea direct din enclava Melilla. Datorită eforturilor continue, autoritățile spaniole au arestat aproximativ 180 de suspecți de terorism de pe teritoriul spaniol din anul 2015 până în prezent.

Pe lângă combaterea rețelelor extremiste, frontiera poroasă este un mediu de acțiune extrem de profitabil pentru rețelele de trafic de persoane și pentru contrabandă, activități care adesea facilitează direct și traficul de droguri și alte bunuri.

În tot acest joc al puterii și crimei organizate, migranții devin principalele victime. Aceștia sunt reduși la simple instrumente și expuși unui pericol extrem, determinând o problemă majoră pe planul respectării drepturilor omului.

Ceuta este o exclavă spaniolă pe coasta marocană a Africii (la fel ca și exclava Melilla). Are suprafața de 18,5 kmp și se află pe coasta Mării Mediterane, lângă Strâmtoarea Gibraltar. Sursa foto: Shuttertsock

De ce are Spania teritorii în Africa și care este istoria lor reală

Pentru a decripta complet cauzele tensiunilor geopolitice din zonă, trebuie să ne îndreptăm atenția spre istoria colonială. Cum a ajuns statul iberic să dețină teritorii dincolo de Marea Mediterană?

Răspunsul este adânc înrădăcinat în trecutul regiunii și în importanța strategică comercială a Strâmtorii Gibraltar. În Antichitate, așezarea purta numele de Abyla de la cartaginezi și, împreună cu muntele Calpe, forma faimoasele „Coloane ale lui Hercule”, funcționând ca un punct vital ce lega rutele comerciale dintre Africa, Europa, Marea Mediterană și Oceanul Atlantic. Prezența europeană modernă în enclavă este mult anterioară formării statului modern Maroc.

Spania respinge categoric statutul de colonii pentru cele două orașe autonome

Orașul Ceuta a fost cucerit pentru prima dată de trupele portugheze în anul 1415. Aproape două secole mai târziu, în anul 1580, orașul a intrat sub controlul Spaniei, alegând să rămână parte a coroanei spaniole chiar și după ce Portugalia și-a redobândit independența în 1640. Melilla, cealaltă enclavă, a fost cucerită de spanioli și mai devreme, în 1497. Prezența Spaniei aici precede, așadar, apariția statului marocan de astăzi, aceste teritorii fiind ultimele vestigii ale influenței imperiului colonial spaniol din regiune.

Odată cu perioada de decolonizare din secolul trecut, Spania a refuzat categoric să cedeze Ceuta, Melilla și insulițele sale din apropiere (Plazas de soberanía), potrivit Al Jazeera. Din perspectiva Madridului, aceste posesiuni nu au statutul de colonii, ci sunt părți inalienabile ale statului, având statut juridic de orașe autonome. Dincolo de aspectele legale, menținerea lor rămâne fundamentală la nivel simbolic, o moștenire a mândriei imperiale și istorice. Ca urmare, guvernele de la Madrid nu au purtat niciodată negocieri privind suveranitatea orașului.

În contrast puternic, de la obținerea independenței sale în 1956, Marocul a revendicat sistematic aceste teritorii (denumindu-le „Sebtah și Melilah”), catalogând prezența administrativă spaniolă drept o anomalie și un anacronism colonial. Cu toate acestea, experții în dreptul internațional consideră că argumentele Marocului sunt strict de natură politică; încercările repetate ale Rabatului de a convinge ONU să introducă orașele pe lista teritoriilor nonautonome fiind constant respinse.

Locuitorii celor două orașe autonome resping orice pretenție a Marocului

Un amănunt crucial în tot acest blocaj diplomatic este voința populației locale. Potrivit sondajelor, o majoritate covârșitoare a populației de aproximativ 84.000 de locuitori a Ceutei – un amestec demografic pașnic ce include spanioli, marocani, creștini, musulmani, indieni și evrei – dorește categoric să rămână parte a Spaniei.

Locuitorii sunt direct interesați să își mențină cetățenia spaniolă și implicit europeană, motivați în mod clar de un stat de drept superior, diferența uriașă la nivelul standardelor de asistență socială și stabilitatea pe care nu ar regăsi-o în statul vecin.