Un loc uitat de lume

Avellanosa de Muñó este genul de sat unde timpul pare să fi stat pe loc. Nu există restaurante, magazine sau unități turistice. Singura activitate notabilă este vizita săptămânală a unei dube de brutărie care livrează pâine celor câțiva rezidenți rămași.

„Pe aici, rareori se întâmplă ceva”, descrie atmosfera locală Sara Álvarez Rodríguez, născută în sat în 1937.

La mijlocul secolului trecut, satul avea peste 200 de locuitori, mai multe magazine și o poștă activă. Acum, peisajul este dominat de câmpuri de floarea-soarelui și dealuri unde pasc mai multe capre decât locuiesc oameni.

„În anii ’50, aici era o comunitate vibrantă”, își amintește Raúl Grande Revilla, un fost locuitor care revine frecvent în sat.

Eclipsă totală și Perseide

Pe 12 august 2026, pentru prima dată din 1912, o eclipsă totală de Soare va fi vizibilă din Spania continentală, potrivit fizicianului María Teresa López Sánchez. Avellanosa de Muñó se află pe linia de totalitate, oferind condiții ideale de observație datorită lipsei iluminatului artificial și peisajului deschis.

„Este ca și cum ai trăi două apusuri în câteva minute”, explică López despre efectul de lumină dublă creat de eclipsă.

După apus, cerul întunecat al satului va oferi o priveliște spectaculoasă asupra ploii de meteori Perseide, un alt fenomen astronomic care va atrage privirile curioșilor.

Satul care renaște pentru o noapte

Evenimentul a mobilizat atât comunitatea locală, cât și pe cei cu rădăcini în Avellanosa. Grande, revenind împreună cu familia și prietenii săi, povestește cum satul își dublează populația pentru o noapte.

„Ce contează cel mai mult pentru mine este ca urmașii mei să simtă aceeași afecțiune pentru acest loc ca și mine”, spune el.

Nu doar foștii rezidenți sunt atrași de acest eveniment. Hotelurile din Lerma și Burgos sunt complet rezervate de ani de zile, conform lui Alberto Bosque Coello, reprezentant al consiliului turistic din Castilla y León.

„Specialiștii în eclipse caută cele mai bune locuri, nu cele mai cunoscute”, explică acesta.

Unde să priviți eclipsa

Locuitorii și turiștii vor urca spre peșterile situate deasupra satului, un loc cu o semnificație specială pentru comunitate.

„Mergeți spre peșteră, de acolo puteți vedea totul”, recomandă Álvarez. Peșterile oferă o vedere neobstrucționată spre orizontul vestic, unde Soarele va fi la opt grade deasupra liniei orizontului în timpul totalității.

Avellanosa de Muñó este situată la 30 de minute de mers cu mașina de Burgos și la puțin peste două ore de Madrid. Cu toate acestea, nu există unități de cazare în sat, iar traficul după eclipsă se așteaptă să fie intens. Eclipsa va începe la ora 19.33, iar totalitatea va avea loc la 20.29, durând mai puțin de două minute.

Pentru locuitorii săi, Avellanosa nu este doar un loc pe hartă. Este o parte din sufletul lor. Familia Álvarez revine în fiecare vară, iar Grande speră ca și nepoții săi să păstreze această legătură.

„De-a lungul generațiilor, această comunitate a găsit mereu un motiv să se reunească aici”, spune el.

Pe 12 august, Avellanosa de Muñó va prinde din nou viață. Mirosul de carne de miel la grătar va umple aerul, râsetele copiilor vor răsuna printre casele vechi, iar pentru câteva minute, întunericul va transforma acest sat uitat în centrul lumii.