„Probabil că pe net, uitându-te la ce postează lumea, ți se pare că trăiești într-o lume în care tuturor le merge din plin. Toți sunt fericiți, cu gura până la urechi, cu mașini scumpe, case superbe, vacanțe din alea de vedete miliardare de la Haliud și… tot așa.

Inclusiv la mine pe pagina asta vezi cum râd ca tontu la cameră și cum toate-mi merg din plin, de zici că am vreo trei îngeri păzitori deasupra, unul mai harnic decât celălalt.

Uite, nu știu despre alții, dar îți spun sincer despre mine… nu toate-s la locul lor, nu toate-s așa cum le-aș vrea, nu toate sunt numai de zâmbet și fericire. Ba – uneori – e chiar din contră. Deci… nu te amărî văzând că toți sunt blanao și parcă numai la tine e cu grindină.

Plouă peste toți, suntem uzi până la chiloți deseori… doar că jucăm bogăția, opulența și fericirea. Privește cu atenție la ce ai tu în viața ta… sunt șanse mari să ai mai multe motive de bucurie decât vezi în prima fază.

Și trăiește fără să faci comparații cu fericirea pe care o screm prea mulți prin Social Media. Și uite că n-am pus nici poză la postare, că iar râdeam cu toți molarii”, a scris Cabral pe Facebook.

Namiko, fiica lui Cabral și a Andreei Ibacka, a plecat de acasă

Namiko, fiica în vârstă de 5 ani a lui Cabral și a Andreei Ibacka, a plecat pentru prima oară în tabără, iar părinții au dus-o la gară. Actrița a postat un mesaj pe Instagram și un video, recunoscând că a fost extrem de greu să se despartă de fetiță.

„Ne pregătim din februarie pentru această zi. Atunci am înscris-o pe Namiko în prima ei tabără și vorba a rămas vorbă. Iar dimineață a plecat cu trenul într-o super aventură, distracție și declarație de independență… înainte să fi împlinit vârsta de 5 ani.

Când am intrat în gară simțeam cum mă sufoc de emoții. Dar nu am zis nimic. Și a zis ea. «Să știți că atunci când îi văd pe colegii mei eu o să vreau să stau cu ei, nu cu voi. Că am și eu niște colegi. Iar astăzi aleg echipa copiilor».

M-am bucurat că ea nu-mi împărtășește anxietatea de separare. Ba chiar a plecat în pasul ștrengarului. Apoi am urcat împreună în tren. Părinți și copii, justificat. Părinții cărau bagajul. Fiecare copil are un troller din ăla mic, cel mai mic posibil, bagajul de mână din avion, cu tot cu 4 roți.

Însă bagajul a fost azi adus pe brațe de câte doi părinți de căciulă, care au împărțit povara celor 8 kg. :))) Doar-doar să vadă toți unde se așază copilul, să mai câștige câteva secunde cu el/ea (…)”, a fost mesajul transmis de Andreea Ibacka.

