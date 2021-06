Cadoul pe care Raluca Dumitru i l-a lăsat lui Zanni, înainte de a părăsi Republica Dominicană

Raluca i-a dăruit lui Zanni hanoracul ei. Fosta Faimoasă a observat că Zanni îi purta hanoracul, în ediția de seara trecută de la Survivor.

„Zanni poartă hanoracul de la mine, sunt tot acolo cu tine. Să-ți poarte noroc”, a scris Raluca Dumitru, în mediul online.

În descrierea imaginii, Faimoasa i-a mulțumit colegului ei pentru tot sprijinul pe care l-a primit din partea lui. „Mulțumesc că ai fost acolo în cele mai grele momente!!”, a scris Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru a părăsit „Survivor România” în urmă cu o săptămână

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă.

Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte.

Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”, a spus Raluca Dumitru, înainte să-și ia rămas-bun de la colegii săi, în urmă cu o săptămână.

