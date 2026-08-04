Operațiunile continuă, iar Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) estimează o creștere totală a nivelului Dunării cu până la 10-12 centimetri.

Intervenție importantă pentru centrala de la Cernavodă

Luni, forțele militare au efectuat o detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a facilita devierea debitului fluviului de pe brațul Bala către Dunărea Veche.

Această măsură este esențială pentru asigurarea funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă, care se confruntă cu riscul opririi din cauza scăderii nivelului apei.

„O zi de funcționare suplimentară a Centralei de la Cernavodă e de vreo trei ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni”, a declarat ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.

Ministrul apărării a salutat rezultatele intervenției, menționând că acestea au prevenit oprirea Unității 2 a centralei.

„Vești bune: la centrala nucleară de la Cernavodă, nivelul apei a crescut cu 2 cm față de ziua trecută. Ținând cont de faptul că prognoza indica o scădere cu 2 cm, putem spune că operațiunea de ieri a adus un câștig net de cel puțin 4 cm, adică alte 2 zile de funcționare în plus doar din etapele de până acum. Felicitări, ANAR, pentru soluție!”, a scris Miruță, marți, pe pagina de Facebook.

Situația critică pe Dunăre

Conform prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării era estimat să scadă cu 2-3 centimetri pe zi, ajungând la -233 cm până pe 9 august, ceea ce ar fi însemnat o reducere totală de 15 centimetri în decurs de șase zile.

În acest context, intervențiile pentru stoparea scăderii nivelului apei au devenit o prioritate.

Specialiștii ANAR au explicat că operațiunile desfășurate în zonă sunt complexe și vizează, în final, creșterea nivelului Dunării cu până la 12 centimetri.

„Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm”, a transmis, marți, Apele Române.

În acest sens, marți dimineața a continuat încărcarea a patru barje care urmează să fie scufundate pentru a redirecționa debitul fluviului către Dunărea Veche.

„La fața locului, continuă în acest moment acțiunile de încărcare a barjelor. Nivele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare”, au mai anunțat specialiștii de la Apele Române.

Impact asupra producției de energie

Nuclearelectrica cumpără energie electrică din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Reactorul 1 de la Cernavodă, închis controlat de aproape o săptămână

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale. El a precizat că operațiunea va fi reluată luni, cu o cantitate mai mare de explozibil.

Ministerul Energiei organizează luni, 3 august, o reuniune online cu marii consumatori industriali pentru a discuta măsuri de reducere a consumului de curent electric în orele de vârf, iar varianta deconectării marilor consumatori nu este exclusă, a spus sâmbătă un oficial din Energie.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

De asemenea, și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că luni dimineață va organiza o întâlnire cu șefii companiilor subordonate Primăriei București, pentru a găsi soluții la criza energetică, iar printre măsurile analizate se numără utilizarea generatoarelor în anumite cazuri.

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat duminică seară că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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