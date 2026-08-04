„S-a format o fântână de lavă cu o înălțime între 200 și 300 de metri deasupra craterului”, a raportat Institutul Guatemalez de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie și Hidrologie.

Imaginile transmise în direct au arătat nori denși de gaze și cenușă ridicându-se deasupra vulcanului, în timp ce lava se revărsa cu viteză pe pantele acestuia, potrivit Associated Press..

Claudinne Ogaldes, secretarul executiv al agenției guatemaleze de gestionare a dezastrelor, CONRED, a confirmat pentru AP că au fost emise ordine de evacuare pentru satele El Porvenir și cătunul Las Lajitas, afectând aproximativ 250 de persoane.

Ministerul Educației a suspendat cursurile în localitățile din apropiere, iar Drumul Național 14, care trece prin zonă, a fost închis din motive de siguranță.

CONRED a declarat alertă portocalie, avertizând asupra răspândirii cenușii în orașele vecine. Într-o erupție anterioară a vulcanului Fuego, în iunie 2018, sute de persoane și-au pierdut viața, iar un sat întreg a fost distrus, afectând 1,7 milioane de oameni, conform autorităților.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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