Țara din Europa le va permite cânilor de peste 30 de kilograme să ocupe un loc în avion

Câinii de până la 30 de kilograme pot călători în cabină pe zboruri interne în Italia, începând de luni, o inițiativă revoluționară lansată de ITA Airways. Este pentru prima dată când o companie aeriană italiană oferă această posibilitate, după ce ENAC, autoritatea italiană pentru aviație civilă, a relaxat în 2025 reglementările privind transportul animalelor, informează News.ro.

Doar animalele de talie mică puteau călătorii cu stăpânii în avion

În mod obișnuit, doar pisicile și câinii de talie mică, cu o greutate de până la 10 kilograme, aveau acces în cabina aeronavei, în timp ce animalele mai mari erau transportate în cala avionului.

Noile reglementări introduc serviciul „Large Pet Friendly”, care permite accesul în cabină pentru câini cu greutăți de până la 30 de kilograme pe anumite zboruri interne operate de ITA Airways.

Cererea pentru vacanțele alături de animale a crescut

Un sondaj IFOP, publicat în primăvara acestui an, arată că 64% dintre proprietarii de animale de companie intenționează să călătorească împreună cu acestea în vacanța de vară. Totuși, transportul aerian al animalelor rămâne o provocare, iar noul serviciu reprezintă un pas important pentru a răspunde acestei nevoi.

Italia impune reguli stricte pentru siguranța pasagerilor

Serviciul „Large Pet Friendly” este disponibil momentan doar pe anumite zboruri interne, iar rezervarea trebuie efectuată cu cel puțin patru zile înaintea călătoriei, prin intermediul serviciului de relații cu clienții al companiei.

De asemenea, numărul câinilor acceptați în cabină este limitat la doi pentru fiecare zbor: unul cu greutatea între 10 și 15 kilograme și unul între 15 și 30 de kilograme.

„Pe fiecare zbor destinat câinilor de talie mare pot fi acceptați maximum doi câini în cabină: unul cu greutatea de peste 10 kg și până la 15 kg și unul cu greutatea de peste 15 kg și până la 30 kg”, a precizat ITA Airways, conform sursei citate mai sus.

În ce condiții vor fi transportați câinii mari la bordul aeronavelor

Câinii nu vor putea circula liber prin avion, ci vor trebui să stea alături de stăpânii lor într-un spațiu special amenajat. Condițiile exacte de transport și disponibilitatea serviciului depind de configurația aeronavelor, deoarece nu toate pot găzdui acești pasageri speciali.

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