Obligațiile de transparență din cadrul legislației istorice AI Act au intrat în vigoare pe 2 august 2026, cerând companiilor să informeze clar când utilizatorii interacționează cu modele IA sau cu conținut creat ori modificat de acestea, potrivit The Verge.

Reguli diferite pentru dezvoltatori și utilizatori

Noile reguli îi vizează diferit pe dezvoltatori, companiile care comercializează sisteme AI și pe utilizatori, platforme sau servicii care folosesc aceste sisteme. Unele companii, precum Meta și SpaceXAI, sunt încadrate în ambele categorii.

Furnizorii trebuie să creeze sisteme care să notifice explicit utilizatorii atunci când interacționează cu un AI și să includă marcaje speciale pe conținutul audio, video, imagine statică sau text generat artificial. Pe de altă parte, utilizatorii sunt obligați să eticheteze toate materialele modificate sau generate de IA, cum ar fi deepfake-urile care par autentice.

Comisia Europeană subliniază: „Oamenii ar trebui să știe când interacționează cu AI sau sunt expuși conținutului generat de AI. Acest lucru îi va ajuta să ia decizii informate, să-și calibreze încrederea în AI și să evite dezinformarea sau înșelăciunea”.

Simboluri standardizate pentru platforme

Pentru a simplifica procesul, Comisia Europeană a creat un set de etichete de avertizare pe care platformele tehnologice le pot adopta în conformitate cu normele AI Act.

Aceste simboluri sunt similare cu cele deja folosite de aplicații ca TikTok, Instagram sau Facebook. Deși folosirea acestor etichete este opțională, respectarea cerințelor de etichetare este obligatorie.

Sancțiuni severe pentru nerespectarea regulilor

Companiile care nu respectă aceste norme riscă amenzi de până la 15 milioane de euro sau 3% din cifra de afaceri globală anuală. Noile reguli se aplică imediat pentru sistemele AI lansate după 2 august 2026.

Pentru modelele și serviciile mai vechi, termenul limită pentru conformare este 2 decembrie 2026.

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