Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU), la sosirea echipajelor de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări masive de fum, focul cuprinzând rapid spațiul locativ de la ultimul nivel.

Mobilizare masivă a salvatorilor și echipe de căutare la fața locului

Pompierii au mobilizat la fața locului resurse impresionante pentru a limita extinderea flăcărilor la acoperiș sau la apartamentele învecinate. La intervenție participă șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o mașină de descarcerare, două echipaje SMURD, precum și specialiștii din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

Misiunea pompierilor este una extrem de dificilă din cauza înălțimii la care se manifestă arderile și a fumului gros care s-a propagat pe casa scării. Din acest motiv, au fost formate imediat echipe de căutare-salvare care au intrat în clădire pentru a verifica fiecare spațiu interior și pentru a se asigura că nicio persoană nu a rămas blocată în apartamente.

Zeci de persoane autoevacuate

Până la sosirea primelor echipaje de pompieri, 45 de locatari reușiseră deja să părăsească clădirea în siguranță, alertați de mirosul înțepător de fum și de strigătele vecinilor.

Din fericire, reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat că până în acest moment nu au fost identificate victime și nicio persoană nu a solicitat îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii continuă acțiunile de stingere și de îndepărtare a efectelor negative ale incendiului, urmând ca ulterior să stabilească cauza probabilă de la care au izbucnit flăcările.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE