Coeficientul de umplere în cele 40 de lacuri din România este de 70%

Conform datelor furnizate de autorități, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare din România se menține în prezent la nivelul de 70%. Reprezentanții instituției precizează că prioritatea actuală este păstrarea acestei rezerve strategice pentru a asigura alimentarea continuă a populației, fără măsuri drastice la nivel național.

„În acest moment coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri este 70%. Noi încercăm să menținem această rezervă în lacurile de acumulare pentru că ea este necesară pentru asigurarea alimentării cu apă a populației, fără restricții”, a explicat Ana Maria Agiu, pentru Libertatea.

Cu toate acestea, pe fondul debitelor scăzute ale cursurilor de apă și al unor posibile defecțiuni tehnice la nivelul rețelelor de distribuție, pot apărea disfuncționalități temporare în alimentarea anumitor categorii de utilizatori.

„Este însă posibil să apară anumite disfuncționalități la anumiți utilizatori, tocmai din cauza acestor debite scăzute, din cauza unor probleme la instalații care pot să apară, dar evident că ele sunt temporare”, a mai adăugat ea.

Care sunt cele trei recomandări pentru români, în contextul secetei și al debitului scăzut al Dunării

Pentru a preveni agravarea deficitului de apă, Apele Române au trei recomandări pentru cetățeni, pentru a preveni risipa de apă.

„Recomandarea noastră pentru populații este, pe de-o parte, determinată de grijă pentru apă, adică să economisească pe cât posibil apa și dacă se poate să apeleze la surse alternative în activități casnice care nu înseamnă băut, adică udatul grădinii, adăpatul animalelor și apa pentru băut să o păstreze doar pentru băut, astfel încât să ajungă tuturor”, a mai explicat Ana Maria Agiu.

În cursul zilei de marți, autoritățile au anunțat că debitul Dunării a crescut cu 2 centimetri, după ce s-a înregistrat „o ușoară stabilizare” în cursul zilei de luni, 3 august. Sursa foto: Getty Images

Restricțiile de apă ar putea apărea doar în situații de criză

Dacă regimul deficitar de precipitații se va menține, problemele legate de alimentarea cu apă s-ar putea accentua în regiunile expuse tradițional la secetă în timpul verii. Printre zonele vizate se numără Bazinul Crișanei, Muntenia, Oltenia și Moldova.

„În situația în care regimul deficitar de precipitații se va menține scăzut, și aici nu vorbim doar despre un regim deficitar la nivelul Dunăricii și la nivelul regiunilor vulnerabile și expuse tradițional STCT, în special în perioada verii, și aici vorbim despre Bazinul Crișanei, Muntenia, Oltenia, Moldova, este posibil să apară, în primul rând, restricțiunea alimentară cu apă în special în mediul rural”, spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române.

În aceste regiuni, primele afectate ar putea fi localitățile mici și comunitățile din mediul rural care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare sau care depind direct de surse subterane de mică adâncime, cum sunt fântânile.

„Nu ar fi indicat, dar pot să apară restricții în alimentarea cu apă, în special în localitățile mici, cele care nu beneficiază de aprovizionare cu apă din sursa de apă de suprafață sau dintr-un sistem centralizat de alimentare cu apă, de exemplu în zona celor care se aprovizionează din fântâni.

Din acest punct de vedere, situația poate să fie și să devină critică pentru alimentarea cu apă, în special dacă regimul hidrologic deficitar se va menține spre sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie”, a mai precizat ea.

Debitul Dunării a crescut cu 2 centimetri

În cursul zilei de marți, autoritățile au anunțat că debitul Dunării a crescut cu 2 centimetri, după ce s-a înregistrat „o ușoară stabilizare” în cursul zilei de luni, 3 august. Luni, hidrologii avertizau că nivelul Dunării scade într-un ritm alarmant și se apropie de pragul istoric din 1985.

„Nivelele Dunării au crescut în cursul nopții cu circa 2 cm, după ce în cursul zilei de ieri s-a înregistrat o ușoară stabilizare, iar tendința de scădere a nivelelor în zona Cernavodă a fost stopată Reamintim faptul că prognoza de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere pe zi cu 2-3 cm, ajungând în data de 9 august la -233 cm (adică în 6 zile ar fi scăzut cu 15 cm)”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, într-o postare pe Facebook.

Operațiunea prin care se încearcă schimbarea cursului apei către Cernavodă continuă

Autoritățile au început o operațiune prin care se încearcă schimbarea cursului Dunării către Cernavodă, pentru a mări debitul ce ajunge la centrala nucleară. Prima etapă a operațiunii s-a încheiat cu succes luni, atunci când militarii au dislocate stânca Pârjoaia cu 180 de kilograme de explozibil.

Marți, continuă operațiunea cu încărcarea celor patru barje cu pietre, acestea urmând să fie scufundate până miercuri în Dunăre.

„Operațiunile de intervenție de la fața locului au o complexitate deosebită, scopul final fiind acela de a dirija o parte din debitul Dunării de pe brațul Bala spre Dunărea Veche, mai exact de a reuși creșterea nivelelor Dunării cu până la 10-12 cm. Administrația Fluviala a Dunării de Jos RA continuă acțiunile de dragaj pe brațul Dunărea Veche”, a mai transmis Institutul Național de Hidrologie.

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