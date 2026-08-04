Vârsta nu a fost un obstacol pentru mai multe vedete din România care au ales să își deschidă din nou sufletul după 50 de ani. Unele și-au refăcut viața după divorț, altele după pierderea partenerului, iar câteva au descoperit iubirea chiar în persoane pe care le cunoșteau de zeci de ani.

Povești care demonstrează că dragostea nu are vârstă

Tot mai multe vedete din România demonstrează că iubirea nu ține cont de vârstă. După 50 de ani, unele au ales să ofere o nouă șansă sentimentelor și au început relații care le-au schimbat viața. Unele povești au dus chiar la logodnă sau căsătorie, iar altele continuă discret, departe de lumina reflectoarelor.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș (8)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 29

Marina Almășan, cerută în căsătorie în Dallas

Marina Almășan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Prezentatoarea TV a fost cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș în timpul unei vacanțe petrecute în Dallas, unde cei doi sărbătoreau ziua de naștere a afaceristului.

Vedeta a făcut public momentul pe rețelele de socializare și a mărturisit că partenerul său i-a redat încrederea în iubire.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valuri de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris Marina Almășan pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu și iubirea descoperită după mai bine de 20 de ani de prietenie

După divorț, Anca Țurcașiu și-a refăcut viața alături de Călin Șerban, un prieten de familie pe care îl cunoștea de peste două decenii.

Invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță, cei doi au povestit cum prietenia s-a transformat într-o relație de iubire la finalul anului 2023.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a declarat Anca Țurcașiu.

La rândul său, Călin Șerban a povestit cum a început relația lor. „Ne știam de pe plajă din Mamaia. Eu m-am ocupat de o plajă, am fost instructorul fostului ei soț. Așa ne-am cunoscut. Eu am 51 de ani. A venit în Brașov, la un eveniment de Revelion, în decembrie 2023, și m-a sunat să ieșim la o plimbare. Și am zis ok. Eu locuiesc chiar în centrul orașului, m-a sunat, am ieșit, ne-am văzut, am alergat unul spre altul și ne-am îmbrățișat. M-a ținut de braț și, când ne-am atins palmele, am zis că nu-i mai dau drumul”.

Actrița a mărturisit ulterior că nu și-ar fi imaginat niciodată că vor forma un cuplu, însă spune că partenerul ei o completează perfect.

Claudiu Bleonț și familia întemeiată după 50 de ani

Claudiu Bleonț și-a găsit echilibrul alături de actrița Iulia Lazăr. După trei căsnicii, actorul a decis să înceapă un nou capitol și a devenit tată pentru prima dată la vârsta de 54 de ani.

Astăzi, cei doi formează o familie discretă, preferând să își țină viața personală departe de atenția publicului. Cei apropiați spun că actorul s-a schimbat considerabil de când și-a întemeiat familia alături de Iulia Lazăr.

Romanița Iovan și relația care durează de peste un deceniu

După moartea pilotului Adrian Iovan, Romanița Iovan și-a refăcut viața alături de avocatul Iulian Gogan, cu 12 ani mai tânăr decât ea. Cei doi s-au căsătorit discret și formează unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă.

Creatoarea de modă a vorbit deschis despre diferența de vârstă dintre ei. „Consider că este o influență pozitivă asupra mea faptul că iubitul meu este mai tânăr cu 12 ani. S-au împlinit 10 ani de când suntem împreună, aceasta fiind cea mai longevivă relație pe care am avut-o cu un bărbat până acum”.

Ea a recunoscut că la începutul relației avea rezerve din cauza diferenței de vârstă, însă timpul i-a demonstrat că aceasta nu reprezintă un obstacol.

Dragostea poate începe în orice etapă a vieții

Poveștile acestor vedete arată că iubirea poate apărea atunci când te aștepți mai puțin. Fie că a fost vorba despre o relație născută dintr-o prietenie veche, despre un nou început după un divorț sau despre regăsirea echilibrului după o perioadă dificilă, Marina Almășan, Anca Țurcașiu, Claudiu Bleonț și Romanița Iovan demonstrează că fericirea nu are termen-limită și că vârsta nu este un impediment atunci când vine vorba despre iubire.

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