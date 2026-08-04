Leii, victime ale temperaturilor extreme

Reprezentanții grădinii zoologice situate în vestul orașului Tokyo au confirmat că decesele reprezintă o premieră pentru instituție, chiar dacă verile din Japonia au fost mereu călduroase.

„Este prima dată când trăim așa ceva. Anul trecut a fost și el cald, dar niciunul dintre leii noștri nu s-a îmbolnăvit așa”, a declarat Miwa Kosaka pentru BBC.

Condițiile meteorologice extreme au dus la o creștere a numărului de „zile extrem de caniculare”, definite prin temperaturi ce depășesc 40 de grade Celsius.

Aceste fluctuații bruște ale temperaturii, înregistrate în iulie, nu au permis animalelor să se adapteze, explică Hideaki Karaki, profesor de medicină veterinară la Universitatea din Tokyo.

Prima leoaică decedată, Mugi, în vârstă de 3 ani, a prezentat primele simptome pe 19 iulie, când și-a pierdut pofta de mâncare și nu a mai putut să stea în picioare. Personalul grădinii zoologice a intervenit rapid, oferindu-i ventilație, apă și tratamente medicale, însă aceasta a murit pe 28 iulie. Alte două leoaice, Ichigo (11 ani) și Luena (15 ani), au decedat pe 31 iulie și, respectiv, pe 2 august.

Autopsiile au indicat că toate cele trei animale au suferit de deshidratare severă și insuficiență multiplă de organe, iar stresul termic este considerat o cauză majoră a decesului. Totuși, grădina zoologică a precizat că rezultatele finale vor fi confirmate după analiza completă a testelor.

Alte animale, în pericol

În prezent, trei lei, doi masculi și o femelă, se află în stare gravă și nu se pot deplasa, potrivit unui comunicat emis de grădina zoologică pe 3 august.

Personalul continuă să le administreze fluide, vitamine și medicamente, iar unii dintre ei dau semne de îmbunătățire. Alți patru lei par să se recupereze, în timp ce șase nu au fost afectați de valul de căldură.

Pentru a preveni alte incidente, grădina zoologică a decis să mute leii într-un spațiu special, dotat cu aparate de aer condiționat portabile și ventilatoare industriale. Totodată, expoziția cu lei și autobuzul safari au fost suspendate temporar.

Umiditatea, un factor agravant

Profesorul Hideaki Karaki a explicat că leii nu transpiră pentru a-și regla temperatura corporală, ci respiră adânc pentru a elimina umezeala prin căile respiratorii. Însă umiditatea extrem de ridicată din Japonia împiedică acest proces natural, ducând la acumularea periculoasă de căldură în corpul animalelor.

Problemele cauzate de valul de căldură nu se limitează la grădinile zoologice. Peste 43.000 de persoane din Japonia au fost spitalizate în această vară din cauza insolației. Autoritățile au emis avertismente de caniculă și îi îndeamnă pe cetățeni să ia măsuri pentru a se proteja de temperaturile extreme, inclusiv să poarte haine lejere și să consume suficiente lichide.

Grădina Zoologică Tama adăpostește aproximativ 260 de specii de animale și este o atracție populară încă din 1964.

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