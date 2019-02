„Dinu prezenta baluri. Eu eram boboacă, n-am ieșit Miss, am luat premiul cel mare acasă. Atunci ne-am cunoscut. Pentru el a fost dragoste la prima vedere, pentru mine nu, că nu îndrăzneam la o relație cu Dinu. M-au convins colegele mele să mergem la bal, îmbrăcată de ele în roz toată, învolănată. Când a intrat în club l-am strigat și s-a întors la mine”, a declarat Deea Maxer, la Star Matinal de Weekend.

„Până la urmă am intrat într-o trupă de-a lui, la ceva timp mi-a devenit un an, la vreun an. La doi ani am dat bacul și apoi ne-am căsătorit, în 2011 l-am făcut pe Andreas. Au trecut 15 ani de când ne cunoaștem”, a mai spus Deea Maxer, la Antena Stars.

Citește și

CORESPONDENȚĂ DIN MADRID / Ana Gomes, europarlamentarul care l-a huiduit pe Dragnea: „Românii votează cu picioarele, pleacă din ţară din cauza corupţiei. Nu putem închide ochii la asta” / VIDEO