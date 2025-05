Datorită succesului pe care îl are în prezent, Theo Rose va urca în acest an pe scena Red Bull SoundClash, eveniment ce are loc în București, pe 29 mai, la Romexpo. Iar duelul pe care îl va da este cu Puya, un alt artist foarte iubit de public.

Înainte de a urca pe scena de la Red Bull SoundClash 205, Theo Rose a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit ce știa până acum despre concertul al cărei protagonistă este de această dată.

„Știam că este cel mai mare show de battle de muzică de la noi din țară și obișnuiam să caut momentele și să văd cum au reinterpretat artiștii piesele alese”, a spus Theo Rose.

Ținând cont că este de mai mulți ani într-o relație cu Anghel Damian, împreună cu care are și un băiețel, am întrebat-o pe cântăreață cum și-ar descrie partenerul în doar câteva cuvinte și când își fac timp și pentru familie, deoarece au niște cariere care îi țin foarte mult ocupați

„Eu și Anghel Damian ne facem timp pentru noi. Am muncit pentru timpul nostru împreună și e foarte important să nu-l neglijăm. Anghel e exemplul de bărbat adevărat. E calm, organizat, gândește structurat, iubește sincer și total și e un lider bun”, a spus Theo Rose în exclusivitate pentru Libertatea.

Theo Rose se va duela cu Puya la Red Bull SoundClash pe 29 mai 2025, de la ora 19.00, pentru aplauzele publicului: două scene față-n față, 4 runde grele și-un decibelmetru care nu iartă! Artistul vine cu hip-hopul direct din Sălăjan, cântăreața aduce balkan-pop: stiluri diferite, aceeași energie nebună și armate de fani. Cu camaraderie și aplomb combativ, cei doi intră în arenă să lupte pentru trofeul celei de-a șaptea ediții Red Bull SoundClash din România.

