Conflictul dintre mamă și fiu a avut loc în apartamentul în care cei doi locuiau împreună, relatează Cancan.

Vecinii au alertat autoritățile după ce au auzit zgomote puternice și țipete din locuință. La sosirea echipajelor de poliție și ambulanță, femeia era deja decedată.

Bărbatul fusese externat recent dintr-o unitate medicală de specialitate, unde fusese internat din cauza problemelor psihice.

„Locuia cu mama și cică avea probleme cu consumul de droguri și a mai fost internat la Psihiatrie la Jebel. Și mama sa cică l-a scos pe semnătură. … Dar mama, probabil că a ținut la el și a zis că are grijă de el, doar că s-a întâmplat o tragedie tocmai de 8 Martie”, a declarat un vecin.

După ce și-a atacat mama, bărbatul a ieșit pe stradă, fiind vizibil agresiv. Martorii au povestit că acesta a început să lovească mașinile parcate și să spargă geamuri cu un cuțit.

„A ieșit din apartament, a spart geamul. (…) După ce a vandalizat și mașinile respective a aruncat undeva mai în față, la 50-60 de metri, și cuțitul”, a declarat un vecin.

„A trecut drumul, dădea cu cuţitul în fiecare maşină, l-a aruncat undeva pe acolo. A mai avut antecedente şi aici, şi în altă parte. Şi cred că era şi sub influenţa drogurilor. Era tulburat. Practic nu se mai înţelegea nimeni cu el. Începea să lovească practic tot ce prindea”, a declarat un alt martor.

Bărbatul de 35 de ani a fost imobilizat de vecini, iar acum se află în custodia oamenilor legii. Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili exact ce s-a întâmplat înaintea conflictului.

