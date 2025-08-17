Care a fost primul lucru pe care l-a făcut Andra atunci când s-a întors din Marbella. „Acum sunt relaxată”

Artista și prezentatorul de la Pro Tv au sărbătorit în vacanță și 17 ani de când au spus “Da” la Starea Civilă. Andra adoră să petreacă vacanțele în familie, alături de copiii ei și urmează ca pe 23 august să își sărbătorească ziua de naștere.

„Acum sunt relaxată, dacă vin din vacanță. Abia aștept să intru pe scenă să le cânt oamenilor. Sper să fie toată lumea în energia asta bună, să primească muzica noastră. Cu Eva, da, am stat împreună, și cu David, chiar dacă e adolescent și adolescenții mai fug de mame, mamele sunt cele care îi mai cicălesc, dar ei au rămas acasă și eu am venit la treabă. Am sărbătorit 17 ani de când am fost la primărie, la biserică împlinim pe 23 august când e și ziua mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Am fost împreună, asta e tot ce contează. Ador momentele în care suntem împreună, relaxați, când nu trebuie să răspundem la multe telefoane, doar la cele primite de la famillie, că toată lumea știe că suntem în vacanță în această perioadă. E tare plăcut să petrecem timp împreună! Pe 23 august o să sărbătorim și ziua mea de naștere și 17 ani de căsătorie.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Nouă ne place să ne facem vacanțele cu copiii. Nu ne încurcă cu nimic să ne iubim, să ne arătăm dragostea. E totul așa, odată cu copiii, pentru că observăm, cu creșterea lui David, că adolescenții ușor-ușor se desprind de părinți așa că profităm de fiecare moment să fim împreună”, a povestit Andra pentru Click.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE