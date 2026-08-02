„La „Happy Hour am ajuns treptat. O perioadă bună, cred că un an sau chiar doi, am mers în paralel: dimineața eram la „Poveștiri, iar după-amiaza la Cătălin, la „Happy Hour, pentru că redacțiile erau destul de apropiate, iar grupurile noastre de montaj erau comune. Așa a început colaborarea și, la un moment dat, am rămas definitiv acolo.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Atunci l-am cunoscut pe Cătălin. Doar că, în perioada aceea, redacția noastră era în Pache Protopopescu, iar platourile de la „Happy Hour erau la Buftea, așa că nu eram tot timpul în contact. El mergea mult și la filmări, venea puțin în redacție, apoi pleca la live. Nu exista încă apropierea de mai târziu.

Cred că relația noastră s-a legat cu adevărat în momentul în care platoul s-a mutat din Buftea în Pache și am început să fim permanent aproape. De acolo lucrurile s-au sudat și mai tare.

Cum s-a consolidat prietenia noastră? În timp. Și cred că asta e frumusețea ei! Nu pot să spun că a existat o zi anume în care am zis: „De astăzi suntem prieteni. Pur și simplu, s-a întâmplat. Natural. Din aproape în aproape. Din foarte mult timp petrecut împreună, din foarte multe lucruri trăite împreună. Am avut aceleași valori, aceeași energie, aceeași deschidere și cred că și asta ne-a apropiat. Cătălin are o capacitate extraordinară de a construi relații reale și de a ține aproape oamenii în care crede.

Eu spun foarte sincer: noi am depășit de mult granița unei simple prietenii. Pentru mine, Cătălin este fratele meu. Este un om care m-a ajutat enorm, pe toate planurile. Un om căruia îi datorez foarte mult și căruia îi sunt profund recunoscător.

Mi-e și greu să vorbesc despre lucrurile acestea, pentru că știu că nici lui nu-i place neapărat să facem paradă din ele, dar adevărul este că a însemnat enorm în viața mea. A avut încredere în mine, m-a susținut, m-a ținut aproape, m-a lăsat să cresc, m-a lăsat să construiesc și, foarte important, mi-a oferit mereu sentimentul că sunt parte din ceva real.

Mă bucur foarte mult că fac parte din cercul lui apropiat, că fac parte din familia lui și că, după atâția ani, relația noastră este la fel de puternică. Sunt relații rare, iar eu știu foarte bine cât valorează. Dincolo de emisiuni, de televiziune și de proiectele noastre comune, între noi este, înainte de toate, o relație bazată pe loialitate, respect și încredere. Iar pentru mine asta înseamnă enorm”, a povestit Radu Ciucă pentru revista VIVA!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE