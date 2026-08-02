Poliția Română avertizează asupra unei noi țepe cu amenzi de parcare

Autoritățile atrag atenția asupra unei noi tehnici prin care românii pot fi păcăliți și le pot fi furate datele. După avertismentul DNSC privind înșelătoria prin sms cu amenzi de parcare, Poliția Română vine cu precizări și explicații despre mesajele ciudate care îi anunță pe români că sunt sancționați pentru că și-ar fi lăsat mașinile în locuri de permise.

„O amendă de parcare a fost emisă pentru vehiculul dumneavoastră! Înainte de a accesa link-ul, uite cât de ușor poți pica în plasa acestor atacatori”, atrage atenția Poliția Română.

Totodată, Poliția Română atrage atenția asupra faptului că oamenii nu trebuie să acceseze link-urile din mesaje. Acestea îi vor conduce pe cetățeni pe platforme fantomă care le vor fura datele personale și bancare, iar ulterior riscă să piardă și banii din cont.

„Link-ul primit printr-un astfel de mesaj te va duce pe o platformă clonă. Seamănă cu cea oficială, însă diferența e că aparține unui site fantomă. Dacă îl accesezi, îți va apărea apoi că ai o amendă neplătită pentru depășirea vitezei, deși mesaju inițial era pentru parcare”, se mai explică în videoclipul postat de Poliția Română pe TikTok.

Polițiștii îi sfătuiesc pe români să parcheze doar în zonele autorizate, tocmai pentru a nu mai cădea victime în cazul unor înșelătorii viitoare.

„Atenție! Dacă ai urmat pașii și ai dat click pe acest buton, cel mai probabil îți vor fi furate datele bancare, dar și banii pe care îi ai în cont. Fii atent la detalii și nu da curs unei astfel de tentative de fraudă și parchează întotdeauna regulamentar, pentru a nu mai fi pus în situația de a te gândi: de unde vine această presupusă amendă”, mai explică polițiștii.

 
 @politia_romana_igpr 
 ♬ original sound - Poliția Română

Cum arată semnalele care indică o tentativă de fraudă prin mesaje

Pentru a identifica un mesaj fraudulos, polițiștii recomandă să fim atenți la următoarele aspecte:

  • Mesajul creează o presiune urgentă pentru a acționa imediat.
  • Conține un link pentru efectuarea plății.
  • Solicită introducerea datelor personale sau bancare.
  • Expeditorul este necunoscut sau folosește numere/adrese care nu sunt asociate cu instituțiile respective.

Cum să te protejezi de fraudele prin SMS

Poliția recomandă câțiva pași simpli pentru a evita să devii victima acestor escrocherii:

  • Evită accesarea linkurilor primite prin SMS-uri suspecte.
  • Nu introduce niciodată datele personale sau bancare pe site-uri nesigure.
  • Verifică informațiile doar prin aplicațiile și site-urile oficiale ale furnizorilor de servicii.
  • Șterge mesajele suspecte și raportează-le ca spam.

Ce să faci dacă ai introdus datele cardului pe un site fals

Dacă ai fost victima unei astfel de fraude, este esențial să acționezi rapid:

  • Contactează banca pentru a solicita blocarea imediată a cardului.
  • Raportează incidentul la cea mai apropiată unitate de poliție.

Cum fură atacatorii datele bancare printr-un singur mesaj

Mesajele trimise de escroci includ adesea un termen-limită scurt pentru efectuarea plății, amenințând cu taxe de întârziere de cel puțin 200 de lei sau cu posibile consecințe asupra scorului de credit. Linkurile din aceste mesaje duc către site-uri care imită perfect interfețele oficiale ale portalurilor de plăți.

Experții DNSC avertizează că, odată ce victimele introduc datele cardului bancar sau alte informații personale pe aceste site-uri false, datele ajung direct în mâinile infractorilor. Acestea sunt apoi folosite pentru tranzacții financiare neautorizate sau pentru accesarea conturilor bancare ale victimelor.

Pentru a evita compromiterea datelor, DNSC sfătuiește populația să nu acceseze linkuri primite prin mesaje nesolicitate și să utilizeze doar site-urile oficiale ale autorităților sau operatorilor autorizați pentru verificarea eventualelor restanțe la taxele de parcare.

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