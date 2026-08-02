„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară.

Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi.

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Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. (…)

Acum ne bucurăm de viață în formula de șapte și trăim cu emoție fiecare clipă alături de Nina. Iar mai presus de toate, Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat încă o dată prin miracolul nașterii, ne-a ocrotit și ne-a binecuvântat cu încă un copil sănătos, atât de iubit.

Bine ai venit, Nina cea mult iubita”, a fost mesajul emoționant transmis de Laura Cosoi.

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