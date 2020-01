De Andreea Radu,

Iată 5 lucruri care în anul 2020 împlinesc 20 de ani, potrivit Insider:

1.Albumul „Oops!… I Did It Again” lansat de Britney Spears în 2000. Tot atunci a fost lansat și videoclipul melodiei care a dat titlul albumului.

2.Jocul original Sims a fost lansat în anul 2000.

The Sims are astăzi mai multe versiuni, dar originalul a fost lansat acum 20 de ani. Jocul a fost atât de popular încât a fost introdus în Hall of Fame a jocurilor video în 2016.

3.A patra versiune a seriei „Harry Potter”, „The Goblet of Fire”, a fost lansată în Statele Unite și în Marea Britanie în anul 2000.

4.Filmul „Gladiatorul” se află în colecția ta de DVD-uri din anul 2000. Pelicula în care joacă Russell Crowe a fost un succes nebun în box-office, obținând două premii Oscar.

5.Primul telefon cu cameră a fost lansat la începutul secolului.

Primele telefoane cu camera foto au intrat pe piața în 2000 în Coreea de Sud și Japonia, potrivit Digital Trends. Americanii nu au avut acces la telefoanele cu camere până în 2002.

