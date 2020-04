De Denisa Macovei,

Toți concurenții, din toate cele trei sezoane, afirmau atunci când ajungeau la punctul de întâlnire cu Gina că arată spectaculos, că îi binedispune și că are o ținută impecabilă, nu ca ei, după ce trecuseră prin diferite probe. Secretul prezentatoarei TV nu consta în haine și accesorii scumpe, ci în câteva bijuterii care spune ea că o definesc.

Gina Pistol, la filmările pentru Asia Express

“Am niște bijuterii pe care le port mereu: două lănțișoare, niște cercei minusculi și celebrele inele de pe degete, de care toată lumea mă întreabă. Dacă plec de acasă fără ele mă simt nefiresc”, a declarat Gina Pistol într-un interviu pentru revista VIVA!

Nu cară trolere de haine după ea

De altfel, Gina a mărturisit că pentru emisiunea din Asia se coafează și se machiază singură, având propriul ritual și, mai mult, nu cară după ea nici trolere întregi cu haine și accesorii, ci își face de acasă ținutele ajutată de stilista ei. “În fiecare sezon «Asia Express» plec cu câte două geamantane, în care încerc să pun toate lucrurile de care aș avea nevoie două luni. Dar este foarte greu. Ori de câte ori ajung la acest capitol nici nu mă gândesc la ce aș putea să mai pun în bagaj, ci de ce aș putea să mă lipsesc. Iau cu mine produse de îngrijire și make-up, care ocupă foarte mult spațiu, ținutele de filmare, dar și haine pentru temperaturi mai joase”, a mai spus Gina, mărturisind că deși știe că merge într-o zonă cu temperaturi ridicate, a învățat după două sezoane că trebuie să aibă și haine groase de rezervă.

“De exemplu, în sezonul 3, am trăit practic câte trei anotimpuri într-o singură zi. Noaptea era foarte frig. Când am plecat de acasă mi-am luat la mine un polar și m-am gândit tot drumul la ce l-oi fi cărat după mine când aici e atât de cald. Mi-am schimbat părerea când am ajuns la munte. Am dormit îmbrăcată cu el și învelită cu două pături, pentru că nici vorbă de vreo sursă de încălzire”, a mai declarat Gina pentru VIVA.

