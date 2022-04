Mama Emiliei Popescu, Malu Iosif, a fost balerină, iar acum este coregraf, iar tatăl ei, Emil Popescu, a fost actor la operetă. Ea s-a îndreptat tot către artă și a muncit mult. „E foarte greu și doar ți se pare că ești pe cont propriu. Dar numele e nume și întotdeauna va conta numele. Tu trebuie să dovedești prin muncă și prin talent că meriți numele, că nu-l faci de râs”, a spus ea, după care a dezvăluit motivul pentru care nu a devenit balerină precum mama.

„Ea nu m-a lăsat. Îmi plăcea foarte mult, aveam poante de balerină acasă și mergeam tot timpul. Mi-a zis că nici nu se pune problema, că dacă îți place prea mult și vrei să te faci balerină, e o meserie de miner, nu merită, se termină repede. Dar am făcut pian obligatoriu, toată familia.

Și bine am făcut. Mi-a zis: «Dacă știi două limbi străine și muzică…» Are dreptate, sunt cea mai recunoscătoare pentru faptul că m-a dat la muzică. Am crescut în Ateneu, l-am văzut pe Celibidache la repetiție. După copilul meu, e cea mai mare avere muzica”.

Emilia Popescu a debutat în actorie în urmă cu mai bine de 30 de ani. A jucat mult la teatru, dar nu și în filme. Motivul? „Nu, ne-am oprit prin 1992. Nu știu de ce, nu am vreo explicație. În capul meu explicația era că făcându-se filme de un anumit fel, prea puține comedii, probabil că n-a fost nevoie de chipul meu, nu erau fete drăguțe, sensibile și simpatice. Nu se făceau cu personaje d-astea, au fost filme mai întunecate. Regizorii de film neducându-se la teatru, dacă nu ești în vizor – uită, chiar dacă ești genial”, a mai spus ea pentru viva.ro.

Emilia Popescu, născută pe 2 martie 1966, este o actriță română de teatru, film și televiziune. Ea a fost și jurată a emisiunii „Dansez pentru tine”.

