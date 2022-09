Carmen Belenesi, pe numele său de scenă Karenna, a participat și în sezonul 9 „iUmor”, însă a revenit și acum, cu un look schimbat, s-a și reinventat. Ea a cântat una dintre melodiile Deliei, iar pe scenă a dezvăluit adevăratul motivul pentru care a revenit la „iUmor”.

„Am venit să îl cuceresc pe Cheloo. Nu prea m-a băgat în seamă, m-am tot chinuit. I-am compus și o melodie”, a spus ea, conform a1.ro.

„Cheloo, data trecută am vrut să te cuceresc. Eram mai plinuță și nu ți-a plăcut de mine. Acum am slăbit. Tu nu mă mai poți face fericită. Dar am ceva la final pentru tine. Pregătește-ți limba, Bendeac, tu ești noua mea pasiune”, a zis Carmen Belenesi.

„Aștept acel sărut pasional, sunt emoționată. Nu plec până nu primesc un sărut”, a adăugat ea.

La insistențele tuturor, Mihai Bendeac s-a ridicat de pe scaun și i-a oferit sărutul. „Te iubesc, Bendeac”, i-a spus concurenta.

„Acum vine rândul tău”, i-a zis Carmen lui Cheloo.

Carmen Belenesi a primit două voturi pozitive din partea Deliei și a lui chef Bontea și două negative din partea lui Cheloo și a lui Mihai Bendeac. Concurenta a intrat la votul publicului.

Foto: Antena 1

