În urmă cu mulți ani, Carmen Brumă și Adina Halas au fost asistentele lui Mircea Badea în emisiunea pe care el o prezenta. De la colegi la iubiți a mai fost un pas apoi. În prezent, Mircea Badea și Carmen se mândresc cu o relație de lungă durată, care a adus-o pe vedetă mereu în atenția publicului.

Carmen Brumă: „Nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales”

„Meseria asta pe care o avem noi, care presupune foarte multă expunere, este una cu părți pozitive și părți negative. Eu când l-am cunoscut și am decis să fiu cine sunt astăzi, n-am simțit niciun fel de pistol la tâmplă, nu m-a obligat nimeni să fac asta, nu m-a obligat nimeni să fiu în situația asta, eu de bunăvoie am ales.

Și atunci, mi s-ar părea nepotrivit, chiar indecent să mă apuc să mă plâng, adică, da, fix ca-n orice meserie, ai părți bune și părți rele. Ești capabilă să le suporți pe alea mai nasoale, bine, nu ești capabilă, next, poate vrea doamna, ia uite ce coadă avem în spate”, a spus Carmen Brumă în emisiunea FRESH by UNICA.

Carmen Brumă nu își dorește să se căsătorească cu Mircea Badea

În cadrul emisiunii, Carmen Brumă a vorbit și despre posibila căsătorie cu Mircea Badea. De multe ori a fost întrebată când își oficializează relația, însă acum a lămurit că nu vor face nuntă, ea nu îți dorește. „N-am vrut! Eu n-am avut niciodată această fantezie cu mine mireasă, dar de mică.

Adică, nu e ceva recent. Nu am avut eu asta, cu eu să fiu mireasă, eu să fiu soția cuiva, nu am avut-o! Nu mi-am dorit! Așa a fost modelul, așa a fost materialul, prea târziu să mai schimbăm materialul”, a mai declarat Carmen Brumă pentru Unica.

„Când aud de iubire, mie îmi vine să vomit”

Prezentatorul nu este de acord cu gelozia într-o relație și spunea că iubirea este simțită de tot mai puțini oameni. Gesturile de iubire sunt rare și consideră că gelozia nu înseamnă sub nicio formă iubire. „Când aud de iubire, mie îmi vine să vomit. Iubirea e ceva extrem de rar, ceva extrem de profund, inaccesibil marii majorităţi a oamenilor de pe planetă, e ceva care nu e pentru oricine. S-a trivializat această noţiune exclusivistă, extrem de rară, încât orice ieftinăciune de pe planetă e justificată prin iubire.

Gelozia nu are nicio legătură cu iubirea, gelozia e o boală psihică, iar iubirea este un fenomen aproape spiritual spre metafizic, nu are nicio legătură cu nevoia de posesie pe care o au unii sau unele. Gelozia este boala orgoliului”, spunea prezentatorul în emisiunea lui de la Antena 3.

