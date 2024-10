Carmen și Cristi se cunosc de mai mulți ani. Povestea lor de dragoste a început la ceva timp după ce Carmen a divorțat de Alex Militaru.

În prezent, influencerița pare mai fericită ca niciodată alături de bărbatul misterios și spune că simte o conexiune profundă „la nivel energetic”.

Crsti este român, dar locuiește în America, acolo unde și lucrează. Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției la Cluj-Napoca.

„El locuiește în America, dar este din România. Îl știam de multă vreme. A stat și el în Cluj-Napoca pentru facultate, dar nu am interacționat, nu am avut discuții, nu am menținut legătura niciodată”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit Cancan.ro.

Carmen a recunoscut că nu crede prea mult în relațiile la distanță, dar este dispusă să călătorească des peste Ocean ca să fie alături de iubitul ei.

„Nu cred că rezistă o relație la distanță. Nu știu cum rezistă la unii, dar nu cred că ar rezista la mine. O sa iau în considerare posibilitatea de a jongla cu continentele. El lucrează în America, dar eu sunt atât de flexibilă cu ceea ce fac încât cred că pot să o fac de oriunde.

Sunt deschisă la aventuri, la lucruri noi. Nu cred că vrea nimeni să se mute de tot undeva. Se poate orice dacă vrei. E greu, dar nu imposibil. Am impresia că ne cunoaștem de mai demult. E o înțelegere între noi mai departe de cuvinte, la nivel energetic”, a mai povestit Carmen Grebenișan.

