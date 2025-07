Carmen Șerban a fost invitata lui Cătălin Măruță în ediția incendiară a emisiunii „Sosurile picante”, unde vedetele trebuie să răspundă la întrebări incomode… sau să înfrunte sosuri irezistibil de iuți. Cu o doză sănătoasă de umor și naturalețe, artista a acceptat provocarea și a răspuns tranșant la toate întrebările.

Întrebată care a fost cea mai darnică vedetă care i-a cerut o dedicație, Carmen nu a stat pe gânduri: „Adi Minune și Romică Țociu! Dar și eu sunt darnică! Lui Adi i-am dat 150 de milioane, am scos banii de la bancomat și i-am dat.”

În ceea ce privește colaborările din industrie, artista a lămurit lucrurile clar: „Nu e nimeni. Cu cine am vrut, am colaborat”. Cu aceeași sinceritate, Carmen Șerban a mai spus că nu a avut niciodată iubiri secrete sau neîmpărtășite, iar atunci când i-a plăcut de cineva, a fost mereu asumată.

Pe partea muzicală, și-a exprimat aprecierea pentru artiștii Tzancă Uraganul și Adi Minune, dar a precizat că este vorba strict despre admirație profesională. „Îmi place de Tzancă Uraganul, de Adi Minune, dar strict pe partea muzicală. De cine m-am îndrăgostit, am avut parte. Nu m-am îndrăgostit în secret.”

Minodora i-a spus lui Carmen Șerban că n-are voce

Despre trădări, Carmen nu s-a ferit să recunoască un episod mai vechi: „Minodora mi-a spus că am cea mai proastă voce din România și nu am înțeles de ce a zis chestia aia. Eu nu sunt supărată pe ea și chiar vorbim. Dar s-a întâmplat acum mulți ani. Era e furioasă atunci. (…) M-au trădat toți oamenii la care am renunțat. Eu mi-am învățat lecțiile. Trădările sunt experiențe de viață.”

Apariția artistei la „Sosurile picante” a fost una savuroasă, atât la propriu, cât și la figurat – o combinație de sinceritate, carismă și curaj care a cucerit publicul.