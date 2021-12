În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Carmen Tănase a mărturisit că nu și-a dorit să se căsătorească, deși își iubea foarte mult partenerul de viață. Părinții ei nu au fost de acord cu ideea ei, iar aceasta nici nu putea intra în București la vremea respectivă, dacă nu avea buletin cu adresa în Capitală.

„Eram mai nonconformistă așa, sigur că ai mei au zis «Doamne, iartă-mă, dar cum să nu te căsătorești» plus că nu puteam nici să intru în București dacă nu mă căsătoream, că nu aveam buletin de București, pe vremea aia era… Și așa nu voiam să intru în București, dar, da, eram nonconformistă”, a declarat Carmen Tănase la Antena Stars, relatează Spynews.

Actrița s-a căsătorit cu Victor Parhon în 1989, iar acesta s-a stins din viață când fiul lor avea 11 ani, mai exact în anul 2000. Criticul de teatru suferea de cancer. Carmen Tănase a mărturisit că fiul ei suferă și acum, iar ea a încercat să suplinească lipsa figurii paterne, însă nu a reușit.

„Suferă și acum. E importantă prezența tatălui pentru un băiat și mai ales la vârsta aia, de 11 ani. Și apoi până la 18, un băiat trebuie să aibă împreună cu tatăl lui preocupări de băieți. Eu am încercat să suplinesc, dar nu am reușit”, a adăugat Carmen Tănase.

Carmen Tănase, despre tatăl ei

Vedeta a avut o relație foarte apropiată cu tatăl ei, care, din păcate, s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani. Carmen Tănase a mărturisit că l-a căutat în fiecare bărbat pe care îl întâlnea.

„L-am căutat tot timpul. Toată viața mea eu am căutat modelul ăla de bărbat. Apoi am rămas cu mama și acum suntem foarte apropiate, adică ea e parte din mine, nu se poate una fără cealaltă. Nu mă duc nicăieri fără ea, ea are 90 de ani, dar este un om foarte viu, așa, și foarte tolerant și cumva în micuța mea familie ea este punctul de echilibru”, a declarat Carmen Tănase la Antena Stars.

Actrița se gândește acum că dacă l-ar fi ascultat pe tatăl ei, ea ar fi fost mult mai bine. Carmen Tănase îi dă acum dreptate tatălui ei cu toate sfaturile pe care i le-a dat.

„Dacă l-aș fi ascultat, poate că ar fi fost mult mai bine. Și să nu ai relații personale la locul tău de muncă. Exact în locul în care muncești. Pentru că se amestecă foarte tare lucrurile. Și a avut mare dreptate”, a mai adăugat Carmen Tănase.

