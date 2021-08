În urmă cu câteva luni de zile, Carmen Tănase a surprins când a declarat că vrea să lase Bucureștiul în urmă și să se stabilească la țară. Zis și făcut. Actrița și-a cumpărat o casă la aproximativ o oră și jumătate distanță de Capitală.

Cătălin Măruță a vizitat-o pe artistă la ea acasă și așa s-a aflat unde locuiește. Are o casă mare, încăpătoare, cu gazon în față, iar lângă a amenajat un loc special, cu o masă și câteva scaune. Vedeta l-a primit cu brațele deschise la ea acasă pe prezentatorul de la Pro TV care i-a făcut și câteva cadouri.

Despre noua locuință cu curte, actrița a făcut câteva declarații. „Da, e bine. O să fac și un solar aici”, a spus ea în clipul postat pe Youtube.

Carmen Tănase vrea să se bucure de traiul simplu, sănătos. „Am vândut tot ce aveam în București, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat și ne-am mutat la…țară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, așa cum mi-am dorit”, a declarat actrița pentru impact.ro.

Ea trăiește acum înconjurată de 3 câini și 14 pisici. „Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate și se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine”, a mai povestit ea.

Carmen Tănase va reveni în București, va face naveta atunci când va avea diferite spectacole, proiecte, însă Capitala nu mai e casa ei.

