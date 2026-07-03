Regizat de Igor Cobileanski, cel care s-a aflat în spatele celebrului proiect „Plaha” de pe Netflix, lungmetrajul promite să fie un film de aventură dedicat întregii familii, propunând o combinație modernă între spiritul din Cireșarii și cel al lui Don Quijote.

Bogdan Farcaș, Iulian Postelnicu și Carmen Tănase joacă în „Comoara lui Harap-Alb”

Scenariul filmului este o ecranizare a romanului omonim scris de Mihai Mănescu și publicat de Humanitas Junior, o lucrare distinsă cu premiul pentru „Cea mai bună carte de literatură pentru copii a anului” la Premiile Cărturino.

Proiectul are la bază o adaptare liberă a cărții „Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă, însă pornește de la o premisă extrem de originală: celebrul personaj a părăsit de mult timp lumea basmelor și a îmbătrânit în lumea noastră. Astfel, el devine un bătrânel simpatic și cam uituc care umblă prin București în căutarea unei comori capabile să schimbe lumea.

Din punct de vedere narativ, acțiunea se declanșează în momentul în care un băiat pe nume Sebastian descoperă o scrisoare misterioasă adresată regretatei sale mame. Alături de grupul său de prieteni, Horia, Bobo, Leti și Iris, el pornește pe urmele inițialelor „H.A.”! Copiii acceptă provocarea bătrânului personaj aflat la ananghie și încep o călătorie fantastică până la marginile lumii pentru a găsi comoara și a-l salva din ghearele Spânului.

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Noua producție reunește o echipă artistică de top și actori consacrați ai scenei românești. În rolurile principale sunt Bogdan Farcaș (Bătrânul Harap-Alb), Iulian Postelnicu (antagonistul Spânul) și Carmen Tănase (Sfânta Duminică).

Filmul ajunge în cinematografele din România în primăvara anului 2027

În spatele camerelor, echipa de producție este formată din Andrei Gâțu, Costin Crețulescu și Mihai Mănescu (care semnează și scenariul), alături de coproducătorul Arcadie Plăcintă din Republica Moldova. Imaginea filmului este realizată de Adrian Pădurețu, iar scenografia îi aparține Ralucăi Ioanovici.

Datorită statutului de coproducție între România și Republica Moldova, filmările se vor desfășura în ambele țări, oferind proiectului o deschidere culturală semnificativă pe ambele maluri ale Prutului.

Lansarea filmului „Comoara lui Harap-Alb” în cinematografele din România este estimată pentru primăvara anului 2027.

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