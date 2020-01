De când a devenit doamna Bănică, artista prezintă un mai mare interes pentru agențiile de publicitate și brandurile de cosmetice. Lavinia Pîrva nu se poate lăuda cu o comunitate mare pe site-urile de socializare, spre deosebire de alte colege de breaslă, dovadă că nu are nici 10% din numărul de urmăritori ai influencerilor români. Însă, cu toate acestea, prinde contracte pe bandă rulantă.

Aproape zilnic Lavinia face postări pentru diverse branduri, promovându-le produsele. Ce-i drept, faptul că onorariul ei începe de la 500 de euro și nu de la 1.500, așa cum cer Adelina Pestrițu sau Bianca Drăgușanu, o face mult mai accesibilă pentru agențiile de publicitate. Soția lui Ștefan Bănică jr refuză rar astfel de campanii, doar atunci când nu are încredere deloc într-un produs, reușind astfel să câștige chiar și 5.000 de euro lunar, doar din reclamă pe internet. Atunci când vine vorba despre participarea la evenimente mondene, Lavinia aplică o altă strategie: nu coboară niciodată onorariul sub 1.500 de euro, în funcție de cerințele celor care au beneficii de pe urma prezenței sale. Pentru a ține prețurile ridicate, Pîrva își selectează cu atenție aparițiile, dovadă că este văzută destul de rar, comparativ cu alte vedete. Se pare că aceste strategii le-a învățat de la soțul ei, despre care se vehiculează în showbiz că este extrem de pretențios, selectiv și că are onorarii de top, greu de egalat de colegii lui de scenă.

Uneori, se vinde la pachet cu Ștefan Bănică jr

Chiar dacă asocierea cu Ștefan Bănică jr a stârnit interes și pentru organizatorii de spectacole, Lavinia are propuneri pentru spectacole destul de mici, în general, organizate de primării de orașe sau comune. Organizatorii mizează pe faptul că alăturarea pe afiș a celor doi ar atrage mai mulți spectatori, plus că negocierea contractului se face mai ușor, ținând cont că cei doi vin “la pachet”.

