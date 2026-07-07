Aleksei Juravliov (64 de ani), lider al partidului ultranaționalist Rodina (Patria), a sugerat într-o emisiune difuzată pe YouTube că își dorește exterminarea a jumătate din populația Ucrainei pentru ca țara vecină să devină slabă și să nu reprezinte pe viitor o amenințare pentru Rusia care a declanșat un război împotriva ei.

Deputatul rus invocă drept pretext teza precum că o mare parte din populația Ucrainei ar fi nazistă, iar „dovada” în viziunea lui ar fi una foarte simplă: deținerea unei arme pentru a te apăra de soldații ruși.

Întrebat de avocatul și bloggerul Ivan Mironov „câți naziști sunt acum în Ucraina?”, Juravliov a susținut că înainte de declanșarea războiului ar fi fost 2%. În mod ciudat, liderul autocrat rus Vladimir Putin a catalogat atunci Ucraina „nazistă” pentru a-și justifica agresiunea cu pretexte false.

Între timp, crede Juravliov, procentajul „naziștilor” ucraineni a crescut „probabil la 20-30%”. Întrebat dacă ar trebui exterminați, deputatul a răspuns: „De dorit”.

„Toți naziștii trebuie exterminați. Toți. Vedeți, chiar dacă este vorba de 50% – chiar 50% – cu toții trebuie să exterminați… Pentru ca această infecție să nu existe acolo, pentru ca nimeni să nu ne amenințe”, a declarat Juravliov.

Pus să diferențieze un fascist de un non-fascist, deputatul ultranaționalist rus a pretins că principalul criteriu ar fi dacă o persoană deține o armă. „Dacă are o mitralieră, da, trebuie ucis. Ce este de distins? Dacă îl vezi, omoară-l”, a spus el.

Numeroși istorici și experți în relații internaționale au atras atenția că regimul de la Moscova a alunecat într-un fascism de tipologie rusească, numit ruscism, după reinstalarea lui Vladimir Putin la Kremlin, în 2012, dar mai ales după declanșarea războiului împotriva Ucrainei, prin anexarea Crimeei și provocarea unei așa-zise rebeliuni proruse în Donbas în primăvara anului 2014.

Ruscismul este o ideologie totalitară contemporană caracterizată în principal prin cultul liderului (Vladimir Putin) și al morții, imperialism agresiv și colonialism, ultranaționalism, revizionism istoric și subjugarea societății, ruse deocamdată (prin intimidări, mecanisme administrative, arestări, legi abuzive etc.).

Regimul de la Moscova obișnuiește să aplice eticheta de „nazism/fascism” împotriva unor opozanți, critici și altor țări pentru a deturna astfel atenția de la propriile practici.

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