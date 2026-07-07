Numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică este privită ca o mutare de suflet și de strategie. Bogdan Lobonț apreciază că tehnicianul beneficiază de un adevărat „pedigree de rapidist”, se identifică perfect cu valorile clubului și dispune de toate ingredientele necesare pentru a face performanță.

La nivel administrativ, președintele Victor Angelescu a dat asigurări că echipa nu are probleme între buturi, bazându-se pe portari precum Aioani, Bogdan Ungureanu și Dejan Iliev. Angelescu a precizat că lotul va fi definitivat după perioada de cantonament, în urma discuțiilor finale cu antrenorul.

Entuziasmul noului sezon se resimte puternic și în rândul jucătorilor. Fundașul Cristi Manea, aflat în ultimul an de contract, a mărturisit că s-a atașat foarte mult de culorile clubului și și-a setat un obiectiv clar: câștigarea a cel puțin unui trofeu. Deși abia a început colaborarea cu noul tehnician, Manea a lăudat comunicarea excelentă cu acesta.

Așteptările sunt la fel de mari și din partea fostelor glorii. Fostul internațional Răzvan Raț a subliniat că, pentru suporterii giuleșteni, principala speranță se leagă de câștigarea campionatului sau, în cel mai rău caz, a Cupei. Raț mizează pe capacitatea noului antrenor de a crea un grup puternic: „Mă bazez pe o unitate pe care o va forma pe ambiția lui… acel foc care, până la urmă, în Pancu a ars dintotdeauna”.

Fostul fundaș speră ca acest spirit de luptător să fie predat mai departe în vestiar și așteaptă, totodată, ca tinerii precum Borza să facă pasul decisiv către maturitatea sportivă.

Cu o imagine reîmprospătată și un antrenor emblematic pe bancă, Rapidul promite să ofere fanilor săi „un show pe cinste” în viitoarea ediție de campionat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!