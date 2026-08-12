Astăzi, modelul internațional a recunoscut că se simte foarte slăbită de când a început tratamentul, iar joi, 13 august, află dacă acesta dă rezultate.

Medicul care se ocupă de cazul vedetei i-a spus că face tot ceea ce îi stă în puteri pentru a-i salva viața, iar Alina Pușcău s-a declarat extrem de recunoscătoare,

„Bună! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să fiu atât de iubită în continuare.

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Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am foarte multe… Am început acum să am simptome, să-mi fie rău, să dorm foarte mult (…) Pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…)

Parcă le simt în corpul meu, parcă simt că lucrează la fiecare tumoră, că încearcă să o micșoreze. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să-mi salveze viața și a spus că toată lumea se roagă pentru mine, iar eu i-am spus că o țară întreagă se roagă pentru mine (…) Joi o să mă văd cu doctorul, să vedem cum merge tratamentul, dar continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul.

Dar sunt foarte slăbită, de-abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme”, a transmis Alina Pușcău, pe Instagram.