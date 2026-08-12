Miercuri dimineață, forțele de securitate israeliene au intervenit la fața locului pentru a evacua un avanpost ilegal înființat de coloniști extremiști, fiind înregistrate ciocniri violente în urma cărora armata a folosit gaze lacrimogene și grenade asomante.

Izolați în propriile case, fără apă și energie electrică

Familiile Abu Ridi și Hassan trăiesc momente de groază în Zona B din Cisiordania, o regiune aflată sub control administrativ palestinian și control de securitate israelian.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere duminică seara arată cum un grup de coloniști a dărâmat un zid din fața casei familiei Abu Ridi, folosind pietrele pentru a bloca complet drumul de acces.

Șapte persoane, printre care și două fetițe, au rămas blocate în interior, fără posibilitatea de a părăsi locuința sau de a primi ajutoare din exterior. Proviziile de alimente s-au terminat rapid, iar alimentarea cu apă și energie electrică a fost tăiată deliberat.

„Trăim în propria noastră casă, pe propriul nostru pământ și nu cerem nimic mai mult decât dreptul de a trăi în siguranță și cu demnitate. Situația este critică, mai ales că suntem complet izolați”, a transmis Qusay Abu Ridi, într-un apel disperat lansat pe rețelele de socializare.

Apelul dramatic de ajutor a mobilizat abia marți seară o echipă medicală. O ambulanță palestiniană a primit în cele din urmă permisiunea forțelor israeliene de a ajunge la cele două familii pentru a livra pachete cu alimente și pentru a prelua un copil care necesita îngrijiri medicale urgente.

Soldați filmați în timp ce se rugau alături de coloniștii extremiști

Evenimentele de la Qusra au stârnit controverse aprinse și la nivelul conducerii militare israeliene.

Primele cadre filmate la fața locului au surprins soldați din cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) rugându-se alături de coloniștii care blocau accesul către casele palestinienilor.

Mai mult, jurnaliștii israelieni ai publicației de stânga Haaretz, care au încercat să ajungă la fața locului luni pentru a documenta situația, au fost opriți de coloniști.

Ziariștii au reclamat că militarii prezenți au refuzat să le acorde asistență timp de două ore, invocând faptul că zona a fost declarată perimetru militar închis, restricție care nu le-a fost însă aplicată și extremiștilor evrei.

În urma presiunilor exercitate de organizația pentru drepturile omului Yesh Din și a apelurilor adresate șefului Comandamentului Central al armatei, generalul-maior Avi Bluth, IDF a emis o declarație oficială prin care a condamnat ferm ocuparea locuințelor palestiniene, calificând-o drept o acțiune ilegală și reprobabilă.

De asemenea, armata israeliană a anunțat că personalul militar filmat în ipostaze necorespunzătoare alături de coloniști va fi supus unor măsuri disciplinare severe.

Miercuri, când ofițerii superiori au sosit la fața locului, s-au înregistrat confruntări directe între forțele de ordine și zecile de coloniști rămași în avanpost. Trupele de Poliție de Frontieră au confiscat echipamentele improvizate ale extremiștilor și au utilizat muniție neletală pentru a dispersa mulțimea.

Violențele coloniștilor ating cote alarmante în Cisiordania

Atacul din satul Qusra nu este un incident izolat, ci face parte dintr-o serie lungă de agresiuni care au destabilizat întreaga regiune Nablus.

Primarul localității, Abdel Azim Wadi, a atras atenția că satul său este ținta unei campanii sistematice de intimidare. Cu doar o lună în urmă, o moschee proaspăt construită în zonă a fost incendiată și vandalizată cu graffiti în limba ebraică.

De asemenea, în luna iulie, un alt grup de coloniști a înconjurat o casă palestiniană din satul vecin Jalud timp de mai bine de două săptămâni. Oamenii au fost forțați în cele din urmă să își abandoneze proprietatea, care a fost ulterior ocupată ilegal de extremiști.

Oficialii Organizației Națiunilor Unite trag un semnal de alarmă extrem de grav cu privire la deteriorarea securității din regiune. Ramiz Alakbarov, coordonatorul special adjunct al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, a declarat în fața Consiliului de Securitate de la New York că Cisiordania se află la un punct de rupere din cauza nivelului fără precedent al violenței.

Conform datelor centralizate de ONU pentru anul 2026, 76 de palestinieni, dintre care 18 copii, și-au pierdut viața în Cisiordania în urma confruntărilor cu forțele israeliene sau cu coloniștii. În aceeași perioadă, trei israelieni au fost uciși în incidente violente.

De asemenea, datele indică faptul că numai în acest an aproximativ 3.800 de palestinieni au fost strămutați din cauza demolărilor, evacuărilor și agresiunilor repetate ale coloniștilor.

În cadrul aceleiași reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul Israelului, Danny Danon, a respins criticile internaționale, susținând că așezările israeliene nu reprezintă un obstacol în calea păcii și că Israelul își va menține prezența pe baza drepturilor istorice și legale asupra teritoriului.

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