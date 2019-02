Cât a slăbit Carmen Negoiță la Ferma. „Nu m-am putut opri din mâncat de când am venit acasă”

Carmen Negoiță a fost una dintre vedetele care au făcut parte din proiectul Ferma, difuzat de postul de televiziune Pro TV. Aceasta a fost eliminată din competiție în urma unui duel. Revenită acasă, Carmen Negoiță a acordat un interviu pentru click.ro, în care a oferit amănunte mai puțin cunoscute despre show, dar a și dezvăluit câte kilograme a dat jos pe durata cât a făcut parte din Ferma.

„2-3 kilograme (n.r. a slăbit), însă de când m-am întors recuperez, nu m-am putut opri din mâncat de când am venit acasă. Sper să nu mă ţină prea mult pofta asta”, a mărturisit Carmen Negoiță.



Despre experiența pe care a trăit-o la Ferma, ea a spus:

„A fost o experienţă interesantă, dar dură. E foarte complicat să trăieşti cu atâţia oameni pe care nu-i cunoşti”.



Carmen Negoiță a dezvăluit că nu a știut înainte începerea competiției cine sunt colegii ei de la Ferma.

„Nu, nu ştiam. Am văzut lista înainte de Revelion. Dar noi ne-am cunoscut personal când am fost în emisiunea La Măruţă, am mai făcut nişte poze. Atunci am făcut cunoştinţă cu restul echipei…

…Pot să spun că din toată gaşca care era acolo îi cunoşteam pe Jorge şi pe Gianina Ilieş. În rest, îi ştiam după nume, dar n-am avut niciodată de-a face cu ei, nici n-am făcut cunoştinţă. Ame mi-a zis că la un moment dat am fost eu să-mi fac nişte analize şi era acolo, am fi schimbat nişte vorbe. Am uitat că mă ştiam şi cu Vali Bărbulescu”, a declarat vedeta.

