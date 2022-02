Invitată ieri în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Roxana Ciuhulescu a spus că a dat jos peste cinci kilograme în cele două săptămâni la „Survivor România” 2022. A mâncat foarte puțin, doar orez și nucă de cocos. Același lucru l-a susținut și în interviul exclusiv pentru gsp.ro.

„În doar două săptămâni, am slăbit îngrijorător de mult, iar durerile au venit «la pachet» și cu insomnii. Durerile fizice însoțite de cele sufletești, bineînțeles, care aproape că m-au pus în cap. Dorul de copii a fost cel mai greu de suportat. Pentru mamele ajunse la Survivor este cel mai greu. Este de zeci de ori mai greu”, a spus ea, după care a continuat: „Am tot respectul pentru Elena Ionescu, câștigătoarea primei ediții Survivor.

Mamă fiind, cred că i-a fost tare greu să stea departe de copilul ei atâtea luni. Cu atât mai de apreciat este Elena cu cât era într-o situație foarte grea, după divorț, cu un copil mic de 9 luni. Ea este un model pentru mine. Cu fiecare zi care trece la Survivor, ceva se rupe în inima ta de mamă. Din punctul meu de vedere, asta este cel mai greu de îndurat pentru o femeie. Că vorba aia, sunt oameni și femei”.

Abia acum, după eliminarea ei, s-a aflat că au avut loc discuții în familie legate de participarea sa la „Survivor România”, soțul ei, Silviu Bulugioiu, nu și-a dorit ca aceasta să facă parte din acest format de televiziune.

„Soțul meu nu a fost de acord cu participarea mea, însă, de dragul meu, m-a lăsat să merg. Rămăsesem cu o dorință neîmplinită, din 2017, când am refuzat participarea la prima ediție Exatlon. Se întâmpla la puțin timp după divorțul meu, când nu concepeam să plec și eu de lângă copil atâta vreme. Ana avea mare nevoie de mine, și eu de ea, așa că am refuzat invitația în concurs. Prin prisma trecutului, am acceptat Survivor. A fost o lecție dură din care am avut multe de învățat”, a mai explicat ea pentru GSP.

Trei Faimoși sunt în pericol de eliminare la „Survivor România” 2022

Ajunși la Consiliul de Nominalizare, Faimoșii au avut opțiunea de a vota doar bărbații, numărul fetelor din echipă fiind deja foarte redus. Cei trei care au ajuns la votul celor de acasă sunt Robert Niță, Radu Itu și TJ Miles. În seara asta, de la 20.30, vom afla ce Faimos este eliminat din competiție.

