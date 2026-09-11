Luna septembrie a acestui an a venit cu zile foarte călduroase, temperaturile au depășit de multe ori 30 de grade, astfel că românii au profitat din plin de vremea frumoasă de afară.

Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț, s-au aflat zilele trecute printre cei care au ales să se relaxeze pe litoralul românesc, astfel că ei au mers două zile în Eforie Nord, acolo unde s-au cazat într-o locație care avea și piscină.

După cum a dezvăluit fiica regretatei Anda Călugăreanu, prețurile în magazine sunt aceleași peste tot în această perioadă, iar pentru că nu a mers prea mult pe plajă, dar nici la restaurante, vacanța nu a fost deloc una scumpă.

Potrivit celor spuse de Ioana Tufaru, ea și Ionuț, soțul ei, au stat mai mult la piscina de la cazare și au mâncat în curte, după ce și-au cumpărat diferite alimente de la supermarket, astfel că prețul plătit pentru două zile de vacanță în Eforie Nord a fost de aproximativ 700 de lei.

„Am fost două zile, chiar dacă în septembrie. Am fost la Eforie Nord și ne-a costat destul de puțin, în jur la 700 de lei. Pentru că noi mâncăm la cazare, ne cumpărăm și băgăm la frigider. Așadar, am cheltuit în jur de 700 cu cazare, cu tot... Am mâncat în curte, că nu e voie în camere! Am cumpărat de la supermarket mezeluri, supe la plic...

Din pură întâmplare, căutând cazare, am dat de casa familiei Iorga. Am luat legătura și uite așa ne-am cunoscut! Niște oameni superbi, iar Paula este minunată, îi mulțumim mult că ne-a făcut reducere la cazare și nu am plătit foarte mult cazarea. Recomand! Eu am zis mereu că foarte mult la o cazare contează și gazdele, iar Paula este un om tare frumos. Și partenerul ei la fel, Aurel Dincă! Sunt superbi, îi iubesc maximum și de acum încolo vom fi acolo în fiecare vară.