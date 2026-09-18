Un raport de informații al armatei americane, publicat în primăvara acestui an în contextul războiului cu Iranul, a declanșat o alarmă majoră avertizând că un vas chinezesc din Orientul Mijlociu transporta componente ale unui program de arme nucleare, dezvăluie CNN.

Cum a ajuns un chatbot să provoace o operațiune militară americană contra Chinei

Potrivit a patru surse familiare cu incidentul, armata SUA pregătise deja o operațiune de interceptare a navei suspecte. Două surse au precizat că soldații înarmați erau gata să urce la bord, iar avioanele de luptă survolau deja zona.

Totuși, cu puțin timp înainte de declanșarea asaltului, oficialii au verificat mai atent raportul întocmit de un analist al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale și au descoperit că documentul fusese generat cu ajutorul inteligenței artificiale (IA).

Chatbot-ul utilizat identificase în mod eronat încărcătura navei. „Raportul era complet fals”, a declarat o sursă, adăugând că incidentul a fost la un pas de a provoca un război. O operațiune militară americană directă asupra unui vas chinez ar fi putut escalada rapid într-un conflict armat între cele două națiuni.

Nava amfibie de debarcare USS Rushmore (LSD 47) conduce nava de asalt amfibie USS Peleliu (LHA 5) în tranzitul acesteia prin Strâmtoarea Ormuz, 1 aprilie 2026

Extinderea rapidă a inteligenței artificiale în armata SUA aduce riscuri ascunse

În prezent, armata și comunitatea de informații din Statele Unite depun eforturi masive pentru a integra inteligența artificială în aproape toate domeniile strategice. De la analizarea volumelor uriașe de informații brute și selectarea țintelor, până la gestionarea logisticii și a bugetelor, IA câștigă teren într-un ritm accelerat.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat în ianuarie 2026 „Strategia de Accelerare a Inteligenței Artificiale” pentru a impulsiona utilizarea acestei tehnologii. Oficialul a promis eliminarea barierelor birocratice pentru a asigura poziția de lider a Statelor Unite în domeniul IA militară.

Totuși, adoptarea grăbită a acestei tehnologii generează vulnerabilități semnificative. Un fost oficial de rang înalt al SUA a explicat pentru CNN că instrumentele interne folosite de armată sunt, în mare parte, simple copii ale aplicațiilor comerciale, având doar o spoială de securitate. Lipsa unor standarde unitare de verificare a datelor și utilizarea unor sisteme disparate în diferite structuri guvernamentale ridică semne de întrebare serioase privind fiabilitatea informațiilor vitale.

Concept de inteligență artificială cu bule de chat digitale și peisaj urban futurist. Tehnologie, IA, viitor, inovație, comunicare, oraș inteligent

Pericolul deciziilor militare bazate pe halucinațiile programelor de tip chatbot

Incidentul cu nava chineză evidențiază clar riscurile imediate ale utilizării inteligenței artificiale în procesele de decizie la nivel înalt. În cazul de față, chatbot-ul a combinat informații din surse deschise cu date clasificate pentru a trage concluzii complet greșite despre conținutul navei.

O sursă implicată a rezumat situația avertizând că inteligența artificială nu face decât să te ajute să iei mai repede o decizie proastă. Mai mult, presiunea constantă pusă pe analiști pentru a livra rapid informații crește riscul de greșeli, mai ales în rândul tinerilor care tind să aibă o încredere necritică în aceste instrumente.

Șeful Anthropic cere încetinirea cursei AI înainte ca agenții să fie „capabili să preia controlul asupra internetului”

Dario Amodei în costum la World Economic Forum

Dezbaterea despre utilizarea AI în armată se intensifică tot mai mult în SUA și în lume, confirmând avertismentele recente ale liderilor din industria tehnologică privind pericolele unui sistem automatizat care scapă de sub control.

Directorul general al companiei de inteligență artificială Anthropic, Dario Amodei, a lansat un apel pentru încetinirea ritmului de dezvoltare a modelelor de inteligență artificială și monitorizarea strictă a acestora. Într-un eseu publicat sâmbătă, el a subliniat că dezvoltarea AI nu este pusă sub semnul întrebării, însă riscurile asociate sunt „serioase”. Amodei a cerut timp pentru ca guvernele și companiile să poată aborda aceste riscuri, relatează CNN și BBC.

Îngrijorările legate de siguranța inteligenței artificiale au atins un nivel în care guvernele încep să realizeze necesitatea unor măsuri pentru protejarea publicului, după cum s-a întâmplat în timpul pandemiei de Covid-19, a declarat Yoshua Bengio, unul dintre „părinții” acestei tehnologii, citat de The Guardian.