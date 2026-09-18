România dispune de toate resursele naturale, diversitatea peisajelor și patrimoniul cultural necesare pentru a deveni un jucător important pe harta turismului internațional, însă îi lipsește o abordare unitară și o structură puternică de promovare. Aceasta este principala concluzie desprinsă în urma conferinței „Să vorbim despre turismul României: de la potențial la performanță”, organizată de Camera de Comerț Elveția-România (CCE R).

În cadrul evenimentului care a reunit reprezentanți ai autorităților, experți din industrie și lideri de afaceri, Ambasadorul Confederației Elvețiene în România, Massimo Baggi, a subliniat că experiența țării sale arată clar importanța unei strategii coerente de promovare.

„Experiența Elveției arată importanța unei abordări coordonate și a unei voci comune, păstrând în același timp identitatea și diferențele dintre regiuni”, a subliniat E.S. Massimo Baggi.

În Elveția, succesul sectorului turistic se bazează pe colaborarea strânsă dintre sectorul public și cel privat, dar și pe existența unor organisme profesionale care gestionează imaginea de brand la nivel național și internațional.

„Povestea României este spusă, în prezent, de numeroase voci: instituţii publice, autorităţi locale, organizaţii de turism, hoteluri, agenţii de turism, antreprenori, jurnalişti, vizitatori internaţionali şi creatori de conţinut. Transmit toate aceste voci acelaşi mesaj pentru întărirea imaginii de brand a României?”, a declarat Dr. Adriana Cioca, Preşedinte al Camerei de Comerţ Elveţia-România.

Reprezentanții mediului de afaceri elvețiano-român au punctat că una dintre cele mai mari provocări ale turismului autohton rămâne fragmentarea. Pentru a depăși faza de simplu „potențial” și a trece la performanță economică reală, România are nevoie de construirea unei povești de brand clare și credibile, dublată de crearea unui Organizații de Management al Destinației (OMD) la nivel național.

O astfel de structură centrală ar permite coordonarea eforturilor regionale, profesionalizarea campaniilor de promovare externă și alocarea eficientă a resurselor. Spre deosebire de inițiativele izolate, un OMD Național funcționează ca un motor de conectare între infrastructură, serviciile hoteliere, comunitățile locale și operatorii de turism.

Un alt punct critic dezbătut în cadrul conferinței a fost dezvoltarea capitalului uman și profesionalizarea serviciilor din industria ospitalității. Liderii din sectorul HoReCa susțin că infrastructura și peisajele nu sunt suficiente dacă vizitatorii nu beneficiază de servicii de calitate la standarde internaționale. În acest sens, preluarea unor modele de formare profesională după model elvețian ar putea accelera pregătirea personalului calificat din unitățile de cazare și alimentație publică.