Culiță Sterp a devenit rapid unul dintre cei mai apreciați cântăreți din țara noastră, în timp ce Iancu, fratele lui, s-a făcut remarcat în show-uri TV precum Survivor, dar și în Galele RxF.

„O vindeam cu 90 de lei kilogramul”, a spus Getuța, sora lui Culiță Sterp

Alături de cei doi frați, și familia lor ține prima pagină a presei. Iar recent s-a vorbit din nou despre prețul pe care mama Geta, femeia care i-a adus pe lume pe Iancu și Culiță Sterp, îl are la pastrama de berbecuț.

Ținând cont că sunt una dintre cele mai cunoscute familii de ciobani din România, prețul pe care mama Geta îl cere pentru pastrama de berbecuț nu este deloc unul mic.

„Avem comenzi foarte multe. E un proces lung. Pentru că am văzut că sunt câțiva pe aici care m-au luat la rost că vând pastrama cu 70 de lei kilogramul, o să o vindeam cu 90 de lei kilogramul. Este de lucru… să crești animalele, să prepari pastrama”, a afirmat în mediul online Getuța, sora lui Iancu și Culiță Sterp.

Iar mama Geta a dezvăluit care este secretul pentru ca pastrama de berbecuț să fie una foarte bună și fragedă: „Carnea este lăsată trei zile la macerat, pentru a se frăgezi temeinic, după care este unsă cu un amestec de condimente, cu usturoi mult, cimbru, boia dulce și sare”!

Iancu Sterp a dezvăluit și el, tot în mediul online, că pastramă precum cea pe care o face familia lui se găsește foarte greu în comerț.

„Eu vreau să vă spun că, pentru mine, pastrama este o trufanda. O delicatesă pe care nu o găsiți la orice colț, mai ales făcută cum o facem noi, din oile crescute 100% bio, care merg pe câmp, mănâncă porumb, beau apă de la râu. Oi crescute natural, carne 100% bio, cu usturoi bio… așa ceva chiar nu găsiți oriunde”, a afirmat fratele lui Culiță Sterp.

Pastrama de berbecuț costa 20 de lei suta de grame, la un festival din București

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Libertatea a mers la Festivalul de Bun Must și Pastramă după Gust, care a avut loc în Parcul Izvor din București, iar acolo 100 de grame de pastramă de berbecuț costa 20 de lei.

„Am încercat pastrama de berbecuț, cu usturoi și mirodenii, și pot să spun că n-am mai mâncat așa ceva de ani buni. Dar e scumpă! Cum să dai 20 de lei pe suta de grame? 200 de lei un kilogram? Trei-patru bucățele 20 de lei? Doamne ferește! Luam doi pui de la magazin și mâncam o săptămână numai carne”, a spus un cumpărător, în exclusivitate pentru Libertatea.

Iar jurnaliștii de la Click au mers recent în Piața Obor pentru a afla cât costă pastrama de berbecuț: comercianții o vindeau cu prețuri cuprinse între 26 și 28 de lei kilogramul, din piept și ceafă fragedă, și cu 30-45 de lei kilogramul, din pulpă și mușchi fără piele, foarte fragedă.

